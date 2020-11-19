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Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний
Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний
Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:30
2020-11-19T12:30
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина."Есть такая статистика. Считается, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний... являются следствием этого фактора", - сказала Драпкина, отвечая на вопрос, сколько сердечно-сосудистых заболеваний спровоцированы таким фактором риска, как курение.По ее словам, для сердечно-сосудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина.
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оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество

Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний

12:30 19.11.2020
 
© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / rbhavana
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
"Есть такая статистика. Считается, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний... являются следствием этого фактора", - сказала Драпкина, отвечая на вопрос, сколько сердечно-сосудистых заболеваний спровоцированы таким фактором риска, как курение.
По ее словам, для сердечно-сосудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 15:28
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
 
Оксана Драпкина (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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