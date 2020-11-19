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Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний
Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний
Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:30
2020-11-19T12:30
2020-11-19T12:30
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина."Есть такая статистика. Считается, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний... являются следствием этого фактора", - сказала Драпкина, отвечая на вопрос, сколько сердечно-сосудистых заболеваний спровоцированы таким фактором риска, как курение.По ее словам, для сердечно-сосудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина.
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оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество