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Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний

Врач назвала одну из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний

Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:30

2020-11-19T12:30

2020-11-19T12:30

оксана драпкина (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний - следствие курения, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина."Есть такая статистика. Считается, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний... являются следствием этого фактора", - сказала Драпкина, отвечая на вопрос, сколько сердечно-сосудистых заболеваний спровоцированы таким фактором риска, как курение.По ее словам, для сердечно-сосудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина.

https://ria.ru/20201111/produkt-1584124144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество