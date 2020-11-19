https://ria.ru/20201119/pretenzii-1585337108.html

Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству

Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству

Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, но, если властям удается реализовать поставленные цели, это дает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:20

2020-11-19T13:20

2020-11-19T13:36

даниил егоров

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, но, если властям удается реализовать поставленные цели, это дает позитивную динамику развития.Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил утвердительно: "Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день"."У граждан всегда много претензий к государству - и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития - в данном случае, в этом секторе экономики", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

https://ria.ru/20201113/razvitie-1584488753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, владимир путин, общество