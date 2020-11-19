Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству
13:20 19.11.2020 (обновлено: 13:36 19.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Даниил Егоров во время встречи
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, но, если властям удается реализовать поставленные цели, это дает позитивную динамику развития.
Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил утвердительно: "Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день".
"У граждан всегда много претензий к государству - и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития - в данном случае, в этом секторе экономики", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
"У граждан всегда много претензий к государству, и обоснованных, как правило". Путин на встрече с главой ФНС pic.twitter.com/qSSqQF1P9Z— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 19, 2020
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