https://ria.ru/20201119/posuda-1585385362.html

Ученые объяснили, почему опасно пользоваться бумажными стаканчиками

Ученые объяснили, почему опасно пользоваться бумажными стаканчиками

Индийские ученые выяснили, что употребление чая или кофе из бумажных стаканчиков чрезвычайно опасно. При контакте с горячим напитком из защитного слоя... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:48

2020-11-19T16:48

2020-11-19T21:59

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Индийские ученые выяснили, что употребление чая или кофе из бумажных стаканчиков чрезвычайно опасно. При контакте с горячим напитком из защитного слоя стаканчика выделяются частицы микропластика и ионы тяжелых металлов. Результаты исследования опубликованы в онлайновой версии журнала Journal of Hazardous Materials.С каждым годом в мире растет использование одноразовой бумажной посуды для горячих напитков — чая, кофе, горячего шоколада, супа. Она используется в автоматах и предприятиях быстрого питания. Насколько это безопасно, решили проверить ученые из Индийского технологического института в Харагпуре.Ультрачистую воду класса MilliQ при температуре 85–90 градусов Цельсия они налили в бумажные стаканчики и оставили на 15 минут, а затем проанализировала под флуоресцентным микроскопом.Оказалось, что за 15 минут — примерно столько уходит у человека на употребление одного горячего напитка — внутренний пластиковый слой стакана выделил в воду 25 тысяч микрочастиц микронного размера."Учитывая то, что среднестатистический человек выпивает три чашки чая или кофе в день, пользуясь бумажными стаканчиками он в итоге проглотит 75 тысяч крохотных микропластиковых частиц", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования доцента Судха Гоэл (Sudha Goel).Авторы продолжили изучение проб с помощью сканирующего электронного микроскопа. При большем разрешении они насчитали в воде, простоявшей в стаканчике 15 минут, 10,2 миллиарда частиц субмикронного размера.Исследователи отмечают, что бумажные стаканчики представляют еще одну опасность — они действуют как переносчики ионов токсичных тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, а также некоторых опасных органических соединений, которые используют в гидрофобном покрытии. С помощью ионной хроматографии исследователи наблюдали перенос ионов в воду из защитного слоя.Ученые отмечают, что помимо вреда для здоровья, бумажные стаканчики, покрытые тонким слоем пластика, загрязняют окружающую среду. Они не разлагаются и в основной своей массе не перерабатываются, а спрос на новую одноразовую посуду удовлетворяется за счет вырубки лесов.В качестве альтернативы авторы предлагают использовать для покрытия бумажных стаканчиков биоразлагаемые ненефтяные пленки на растительной основе, например, полибутиленсукцинат, но признают, что такие экологически чистые стаканчики будут стоить в два раза дороже обычных.

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

https://ria.ru/20201001/kofe-1578035538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, химия, здоровье, индия, технологии