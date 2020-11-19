https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре
Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:51
2020-11-19T13:51
2020-11-19T14:15
евгений тишковец
москва
центр "фобос"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584939511_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_38cabc548d3eae176ed70a1574edf95e.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее положенного по норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И хотя, по предварительным расчетам, грядущий декабрь и ожидается теплее положенного на 2-3 градуса (норма для Москвы: ночью минус 8,6, днем минус 3,5), а количество осадков прогнозируется на уровне нормы (56 миллиметров), тем не менее, можно рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренным сугробами", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20201117/shiny-1584997459.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584939511_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_edbc87074c61585584e4de605f240c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, центр "фобос", общество