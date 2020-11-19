https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре

Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:51

2020-11-19T13:51

2020-11-19T14:15

евгений тишковец

москва

центр "фобос"

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее положенного по норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И хотя, по предварительным расчетам, грядущий декабрь и ожидается теплее положенного на 2-3 градуса (норма для Москвы: ночью минус 8,6, днем минус 3,5), а количество осадков прогнозируется на уровне нормы (56 миллиметров), тем не менее, можно рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренным сугробами", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20201117/shiny-1584997459.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, центр "фобос", общество