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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре
Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:51
2020-11-19T14:15
евгений тишковец
москва
центр "фобос"
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее положенного по норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И хотя, по предварительным расчетам, грядущий декабрь и ожидается теплее положенного на 2-3 градуса (норма для Москвы: ночью минус 8,6, днем минус 3,5), а количество осадков прогнозируется на уровне нормы (56 миллиметров), тем не менее, можно рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренным сугробами", - сообщил Тишковец.
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евгений тишковец, москва, центр "фобос", общество

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в декабре

13:51 19.11.2020 (обновлено: 14:15 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Лужковом мосту в Москве
Девушка на Лужковом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москвичи могут рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, по предварительным расчетам, декабрь будет на пару градусов теплее положенного по норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"И хотя, по предварительным расчетам, грядущий декабрь и ожидается теплее положенного на 2-3 градуса (норма для Москвы: ночью минус 8,6, днем минус 3,5), а количество осадков прогнозируется на уровне нормы (56 миллиметров), тем не менее, можно рассчитывать на вполне комфортное и мягкое начало зимы с умеренным сугробами", - сообщил Тишковец.
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Евгений ТишковецМоскваЦентр "Фобос"Общество
 
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