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Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе, заявила Захарова
Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе, заявила Захарова
Все рекомендации МИД РФ по зарубежным поездкам россиян в свете продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:06
2020-11-19T12:19
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мария захарова
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все рекомендации МИД РФ по зарубежным поездкам россиян в свете продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость тщательно взвешивать риски в связи с зарубежными поездками, не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, в приложении "Зарубежный помощник" при выезде в другие страны. Все наши рекомендации актуальны", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, общество

Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе, заявила Захарова

12:06 19.11.2020 (обновлено: 12:19 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все рекомендации МИД РФ по зарубежным поездкам россиян в свете продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость тщательно взвешивать риски в связи с зарубежными поездками, не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, в приложении "Зарубежный помощник" при выезде в другие страны. Все наши рекомендации актуальны", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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