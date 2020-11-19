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Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе, заявила Захарова
Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе, заявила Захарова
Все рекомендации МИД РФ по зарубежным поездкам россиян в свете продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:06
2020-11-19T12:06
2020-11-19T12:19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все рекомендации МИД РФ по зарубежным поездкам россиян в свете продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость тщательно взвешивать риски в связи с зарубежными поездками, не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, в приложении "Зарубежный помощник" при выезде в другие страны. Все наши рекомендации актуальны", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, общество