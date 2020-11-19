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В Архангельске школьник умер на перемене
В Архангельске школьник умер на перемене
Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:13
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следственный комитет россии (ск рф)
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.Чем вызвана внезапная сердечная смерть, не уточняется.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В СК отметили, что ребенка безуспешно пытались реанимировать.Правоохранители допросили свидетелей и провели другие следственные действия.
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следственный комитет россии (ск рф), архангельск, происшествия

В Архангельске школьник умер на перемене

17:13 19.11.2020 (обновлено: 20:23 19.11.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
Чем вызвана внезапная сердечная смерть, не уточняется.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В СК отметили, что ребенка безуспешно пытались реанимировать.
Правоохранители допросили свидетелей и провели другие следственные действия.
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Следственный комитет России (СК РФ)АрхангельскПроисшествия
 
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