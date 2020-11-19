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В Архангельске школьник умер на перемене
В Архангельске школьник умер на перемене
Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:13
2020-11-19T17:13
2020-11-19T20:23
следственный комитет россии (ск рф)
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.Чем вызвана внезапная сердечная смерть, не уточняется.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В СК отметили, что ребенка безуспешно пытались реанимировать.Правоохранители допросили свидетелей и провели другие следственные действия.
https://ria.ru/20200229/1565488181.html
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следственный комитет россии (ск рф), архангельск, происшествия