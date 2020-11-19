https://ria.ru/20201119/podrostok-1585392453.html

В Архангельске школьник умер на перемене

В Архангельске школьник умер на перемене

Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:13

2020-11-19T17:13

2020-11-19T20:23

следственный комитет россии (ск рф)

архангельск

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученик средней школы в Архангельске умер на перемене из-за остановки сердца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.Чем вызвана внезапная сердечная смерть, не уточняется.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В СК отметили, что ребенка безуспешно пытались реанимировать.Правоохранители допросили свидетелей и провели другие следственные действия.

https://ria.ru/20200229/1565488181.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), архангельск, происшествия