Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/podmoskove-1585431266.html
В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины
В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины
Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:13
2020-11-19T21:12
гумвд по московской области
коломна
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 20:08, Коломенский городской округ, деревня Непецино, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил съезд на территорию, прилегающую к местному клубу. В результате ДТП погибла девочка шести лет, которая гуляла с мамой по прилегающей территории", - сказал собеседник агентства.Водитель с места происшествия не скрывался, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_f5157ceb6de91abbac1758aba23d9fcc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд по московской области, коломна, происшествия

В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины

21:13 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"В 20:08, Коломенский городской округ, деревня Непецино, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил съезд на территорию, прилегающую к местному клубу. В результате ДТП погибла девочка шести лет, которая гуляла с мамой по прилегающей территории", - сказал собеседник агентства.
Водитель с места происшествия не скрывался, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.
ДТП в Орловской области с участием автомобиля ЗИЛ и рейсового пассажирского автобуса ПАЗ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:25
Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
 
ГУМВД по Московской областиКоломнаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Лента новостейМолния