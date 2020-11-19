https://ria.ru/20201119/podmoskove-1585431266.html

В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины

В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины

Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:13

2020-11-19T21:13

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гумвд по московской области

коломна

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 20:08, Коломенский городской округ, деревня Непецино, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил съезд на территорию, прилегающую к местному клубу. В результате ДТП погибла девочка шести лет, которая гуляла с мамой по прилегающей территории", - сказал собеседник агентства.Водитель с места происшествия не скрывался, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

коломна

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд по московской области, коломна, происшествия