https://ria.ru/20201119/podderzhka-1585300660.html

Ивановские власти продлили меры поддержки молодых семей

Ивановские власти продлили меры поддержки молодых семей

В Ивановской области до 2024 года включительно будет продлено действие трех региональных мер социальной поддержки молодых семей, соответствующее поручение дал... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:44

2020-11-19T10:44

2020-11-19T10:44

ивановская область

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg

ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В Ивановской области до 2024 года включительно будет продлено действие трех региональных мер социальной поддержки молодых семей, соответствующее поручение дал губернатор области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он уточнил, что региональный студенческий капитал молодые мамы могут получить в случае, если оба родителя на дату обращения с заявлением о выплате являются студентами очной формы обучения. Обратиться за выплатой капитала можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Размер студенческого капитала в 2020 году составил 56 622,49 рублей единовременно, размер ежемесячной выплаты – 3375,77 рублей.Третья мера поддержки молодых семей - единовременная выплата на улучшение жилищных условий (размер выплаты в 2020 году - 113244,98 рублей). Ее можно получить в случае, если первый ребенок появился у мамы в возрасте до 24 лет, а второй ребенок родился в течение трех лет с момента рождения первого.В 2019 году ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком получали более 1300 молодых мам, за студенческим капиталом обратились 62 семьи, всего пять семей обратились за выплатой на улучшение жилищных условий. "В этом году мы видим положительную динамику, число получателей растет. Так, в настоящий момент выплату на улучшение жилищных условий уже получили 14 семей", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201118/gazifikatsiya-1585127218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский