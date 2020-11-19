https://ria.ru/20201119/playstation-1585267953.html

В России стартовали продажи PlayStation 5

В России стартовали продажи PlayStation 5

Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартуют в четверг в России по цене от 38 тысяч рублей. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:21

2020-11-19T00:21

2020-11-19T00:21

россия

playstation

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартуют в четверг в России по цене от 38 тысяч рублей.Как ранее сообщили РИА Новости в российском представительстве компании, стоимость консолей с одинаковой производительностью, отличающихся лишь наличием оптического привода, составит 37 999 рублей и 46 999 рублей соответственно.В компании отметили, что консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах партнеров. Компания приняла такое решение, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса. "В день выхода консоли 19 ноября вы не сможете приобрести ее в магазинах розничной торговли - откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по сети", - говорится в официальном блоге PlayStation.Ранее Sony откладывала презентацию игр для новой консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Предыдущая модель игровой приставки PlayStation 4 была представлена в феврале 2013 года.Итоги предзаказаВ пресс-службе "М.Видео.Эльдорадо" сообщили, что консоли уже находятся на территории России. "И мы ждём поступления к нам на склад и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее начать доставки. Как только консоли поступят в магазины, все, кто оформил предзаказ, сразу смогут получить их", - сказали в компании.Как рассказали в пресс-службе Ozon, в этом году интерес к игровым консолям, играм и всему, что связано с игровой индустрией особенно высок. "Приставки нового поколения отличают топовые процессоры с высокой производительностью, усовершенствованные графические и звуковые системы, обновленные контроллеры - все это выводит геймерский опыт на качественно иной уровень. Неудивительно, что старт предзаказов на новинки от Playstation вызвал большой отклик у пользователей - все доступные консоли на период предзаказа выкуплены", - сказали в пресс-службе.В "Связном" также зафиксировали высокий спрос на консоли. "С начала года мы видим высокий спрос на консоли в нашей сети. С января по октябрь наибольшей популярностью пользовалась PS4, на которую пришлось более 70% продаж от всех консолей. Традиционно покупатели встречают тепло новинки от Sony, поэтому мы ожидаем высокого спроса и на предстоящую модель", - сказали в пресс-службе.Представитель Ozon отметил, что более 78% предзаказов консолей нового поколения в интернет-магазине пришлось на регионы - Ozon доставляет по всей стране и пользователи выбирали для себя площадку с возможностью доставки даже в самые отдаленные города. Наиболее популярной модификацией стала приставка с дисководом - на нее пришлось 68% оформленных предзаказов, резюмировали в компании.

https://ria.ru/20201113/sony-1584536264.html

https://ria.ru/20201008/ps5-1578893547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, playstation, экономика