https://ria.ru/20201119/plata-1585383666.html
ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата
ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата
Снижение платы за обучение в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) из-за дистанционного формата не планируется, так как "удаленка" является образовательной... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:35
2020-11-19T16:35
2020-11-19T17:07
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна москалькова
высшая школа экономики (вшэ)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Снижение платы за обучение в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) из-за дистанционного формата не планируется, так как "удаленка" является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме, рассказали РИА Новости в вузе.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.Как рассказали в вузе, опыт весной показал, что ВШЭ перешла в дистанционный формат успешнее, чем ожидалось, качество обучения не пострадало. Студенческая оценка преподавания, которая проводится во ВШЭ каждый модуль, показала, что студенты в целом позитивно оценили то, как университет построил обучение. В ряде случаев они отмечали, что было даже интереснее, вовлечённее и полезнее.В НИУ ВШЭ отметили, что университеты с переходом на дистанционные технологии несут не меньшие, а большие издержки из-за перенастройки IT-систем, закупки лицензий. "С учетом того, что образовательные услуги оказываются в полном объеме, снижение стоимости обучения не планируется", - добавили в университете.Во ВШЭ приняты меры поддержки студентов, в частности, там отказались в 2020 году от индексации платы за обучение по программам первого высшего образования в рамках ранее заключенных договоров, студенты имеют возможность платить помесячно. Есть и меры поддержки для тех студентов, кто выехал из общежитий. Все вернувшиеся домой на время дистанционного обучения освобождены от платы за проживание и коммунальные услуги. Для остальных в общежитиях оборудованы дополнительные места для занятий и дистанционной учебы. Если у студента нет техники для учебы, и он продолжает учиться в Москве, то университет может выделить на время ноутбуки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Снижение платы за обучение в Высшей школе экономики
(НИУ ВШЭ) из-за дистанционного формата не планируется, так как "удаленка" является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме, рассказали РИА Новости в вузе.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.
Как рассказали в вузе, опыт весной показал, что ВШЭ перешла в дистанционный формат успешнее, чем ожидалось, качество обучения не пострадало. Студенческая оценка преподавания, которая проводится во ВШЭ каждый модуль, показала, что студенты в целом позитивно оценили то, как университет построил обучение. В ряде случаев они отмечали, что было даже интереснее, вовлечённее и полезнее.
"В юридических терминах закреплено, что есть такие формы обучения, как очная, очно-заочная, то есть вечерняя, и заочная... Но дистанционное обучение относится к образовательным технологиям, что зафиксировано законом об образовании. И в этом смысле дистанционное обучение никакой новой формой обучения не является и стоимость обучения не нуждается в корректировке", - подчеркнули в пресс-службе вуза.
В НИУ ВШЭ отметили, что университеты с переходом на дистанционные технологии несут не меньшие, а большие издержки из-за перенастройки IT-систем, закупки лицензий. "С учетом того, что образовательные услуги оказываются в полном объеме, снижение стоимости обучения не планируется", - добавили в университете.
Во ВШЭ приняты меры поддержки студентов, в частности, там отказались в 2020 году от индексации платы за обучение по программам первого высшего образования в рамках ранее заключенных договоров, студенты имеют возможность платить помесячно. Есть и меры поддержки для тех студентов, кто выехал из общежитий. Все вернувшиеся домой на время дистанционного обучения освобождены от платы за проживание и коммунальные услуги. Для остальных в общежитиях оборудованы дополнительные места для занятий и дистанционной учебы. Если у студента нет техники для учебы, и он продолжает учиться в Москве, то университет может выделить на время ноутбуки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.