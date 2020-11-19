https://ria.ru/20201119/plata-1585383666.html

ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата

ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата

Снижение платы за обучение в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) из-за дистанционного формата не планируется, так как "удаленка" является образовательной... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:35

2020-11-19T16:35

2020-11-19T17:07

навигатор абитуриента

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

высшая школа экономики (вшэ)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Снижение платы за обучение в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) из-за дистанционного формата не планируется, так как "удаленка" является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме, рассказали РИА Новости в вузе.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.Как рассказали в вузе, опыт весной показал, что ВШЭ перешла в дистанционный формат успешнее, чем ожидалось, качество обучения не пострадало. Студенческая оценка преподавания, которая проводится во ВШЭ каждый модуль, показала, что студенты в целом позитивно оценили то, как университет построил обучение. В ряде случаев они отмечали, что было даже интереснее, вовлечённее и полезнее.В НИУ ВШЭ отметили, что университеты с переходом на дистанционные технологии несут не меньшие, а большие издержки из-за перенастройки IT-систем, закупки лицензий. "С учетом того, что образовательные услуги оказываются в полном объеме, снижение стоимости обучения не планируется", - добавили в университете.Во ВШЭ приняты меры поддержки студентов, в частности, там отказались в 2020 году от индексации платы за обучение по программам первого высшего образования в рамках ранее заключенных договоров, студенты имеют возможность платить помесячно. Есть и меры поддержки для тех студентов, кто выехал из общежитий. Все вернувшиеся домой на время дистанционного обучения освобождены от платы за проживание и коммунальные услуги. Для остальных в общежитиях оборудованы дополнительные места для занятий и дистанционной учебы. Если у студента нет техники для учебы, и он продолжает учиться в Москве, то университет может выделить на время ноутбуки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/plata-1585186405.html

https://ria.ru/20200507/1571092337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество, общество