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Орлов отметил важность обратной связи при организации школьного питания
Орлов отметил важность обратной связи при организации школьного питания
Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался о важности обратной связи от родителей при организации школьного питания, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:38
2020-11-19T13:38
василий орлов
дальний восток
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался о важности обратной связи от родителей при организации школьного питания, сообщает правительство региона.Орлов принял участие в межрегиональной конференции по вопросам организации бесплатного питания в школах, по ее итогам лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены на обсуждение всероссийского уровня. В конференции, площадкой для которой стала Амурская область, дистанционно участвовали представители всех 11 субъектов Дальнего Востока, а также первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Глава Приамурья отметил, что в области бесплатное питание учеников начальных классов организовано с октября 2019 года на средства областного бюджета. В этом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию на юге области и 73 – на севере."Это серьезно улучшило рацион школьников. Вопрос организации бесплатного школьного питания буду и далее контролировать лично. Практически в каждой командировке я проверяю школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда, поэтому в этом году на оснащение школьных пищеблоков мы выделили 120 миллионов рублей. Кроме того, важно обращать внимание на оснащение столовых, сервировку, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь", - цитирует слова Орлова правительство.Значимость обратной связи отметил и первый заместитель министра просвещения РФ. "Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос", - приводятся в сообщении слова Глушко.С этого учебного года ученики начальных классов во всех школах России начали получать бесплатное горячее питание. Благодаря тому, что Амурская область начала эту работу еще в 2019 году, регион успел наработать некоторые практики."С целью своевременного решения проблемных вопросов в области ведется несколько мониторингов: мониторинг удовлетворенности родителей организацией горячего питания, мониторинг сайтов образовательных организаций, ведется отчет глав органов местного самоуправления на заседаниях правительства о контроле качества питания", - пояснила зампред регионального правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.Власти Приамурья отмечают, что при обновлении оборудования школьных пищеблоков главная задача – не только заменить старое оборудование на современное, энергоэффективное, но и повысить профессиональные компетенции школьных поваров. Таких сотрудников готовят в новых мастерских WorldSkills Амурского колледжа сервиса и торговли.Для формирования у детей культуры здорового питания амурским минобрнауки разработана специальная программа, которая уже находится на стадии внедрения.Конференция продолжится 20 ноября, запланирована работа онлайн-студий. Здесь участники подробнее остановятся на таких вопросах, как нормирование питания в образовательных организациях, применение типовых меню, контроль качества продуктов, оснащение пищеблоков школьных столовых современным оборудованием, нормативно-правовое обеспечение организации школьного питания и других.
https://realty.ria.ru/20201116/kanatnaya-doroga-1584796118.html
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василий орлов, дальний восток, амурская область, общество

Орлов отметил важность обратной связи при организации школьного питания

13:38 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался о важности обратной связи от родителей при организации школьного питания, сообщает правительство региона.
Орлов принял участие в межрегиональной конференции по вопросам организации бесплатного питания в школах, по ее итогам лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены на обсуждение всероссийского уровня. В конференции, площадкой для которой стала Амурская область, дистанционно участвовали представители всех 11 субъектов Дальнего Востока, а также первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Глава Приамурья отметил, что в области бесплатное питание учеников начальных классов организовано с октября 2019 года на средства областного бюджета. В этом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию на юге области и 73 – на севере.
"Это серьезно улучшило рацион школьников. Вопрос организации бесплатного школьного питания буду и далее контролировать лично. Практически в каждой командировке я проверяю школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда, поэтому в этом году на оснащение школьных пищеблоков мы выделили 120 миллионов рублей. Кроме того, важно обращать внимание на оснащение столовых, сервировку, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь", - цитирует слова Орлова правительство.
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Значимость обратной связи отметил и первый заместитель министра просвещения РФ. "Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос", - приводятся в сообщении слова Глушко.
С этого учебного года ученики начальных классов во всех школах России начали получать бесплатное горячее питание. Благодаря тому, что Амурская область начала эту работу еще в 2019 году, регион успел наработать некоторые практики.
"С целью своевременного решения проблемных вопросов в области ведется несколько мониторингов: мониторинг удовлетворенности родителей организацией горячего питания, мониторинг сайтов образовательных организаций, ведется отчет глав органов местного самоуправления на заседаниях правительства о контроле качества питания", - пояснила зампред регионального правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.
Власти Приамурья отмечают, что при обновлении оборудования школьных пищеблоков главная задача – не только заменить старое оборудование на современное, энергоэффективное, но и повысить профессиональные компетенции школьных поваров. Таких сотрудников готовят в новых мастерских WorldSkills Амурского колледжа сервиса и торговли.
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Для формирования у детей культуры здорового питания амурским минобрнауки разработана специальная программа, которая уже находится на стадии внедрения.
Конференция продолжится 20 ноября, запланирована работа онлайн-студий. Здесь участники подробнее остановятся на таких вопросах, как нормирование питания в образовательных организациях, применение типовых меню, контроль качества продуктов, оснащение пищеблоков школьных столовых современным оборудованием, нормативно-правовое обеспечение организации школьного питания и других.
 
Василий ОрловДальний ВостокАмурская областьОбщество
 
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