https://ria.ru/20201119/pitanie-1585342300.html

Орлов отметил важность обратной связи при организации школьного питания

Орлов отметил важность обратной связи при организации школьного питания

Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался о важности обратной связи от родителей при организации школьного питания, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:38

2020-11-19T13:38

2020-11-19T13:38

василий орлов

дальний восток

амурская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1400x0_80_0_0_51e1b1741c19df68645e694c694a0f08.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался о важности обратной связи от родителей при организации школьного питания, сообщает правительство региона.Орлов принял участие в межрегиональной конференции по вопросам организации бесплатного питания в школах, по ее итогам лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены на обсуждение всероссийского уровня. В конференции, площадкой для которой стала Амурская область, дистанционно участвовали представители всех 11 субъектов Дальнего Востока, а также первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Глава Приамурья отметил, что в области бесплатное питание учеников начальных классов организовано с октября 2019 года на средства областного бюджета. В этом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию на юге области и 73 – на севере."Это серьезно улучшило рацион школьников. Вопрос организации бесплатного школьного питания буду и далее контролировать лично. Практически в каждой командировке я проверяю школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда, поэтому в этом году на оснащение школьных пищеблоков мы выделили 120 миллионов рублей. Кроме того, важно обращать внимание на оснащение столовых, сервировку, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь", - цитирует слова Орлова правительство.Значимость обратной связи отметил и первый заместитель министра просвещения РФ. "Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос", - приводятся в сообщении слова Глушко.С этого учебного года ученики начальных классов во всех школах России начали получать бесплатное горячее питание. Благодаря тому, что Амурская область начала эту работу еще в 2019 году, регион успел наработать некоторые практики."С целью своевременного решения проблемных вопросов в области ведется несколько мониторингов: мониторинг удовлетворенности родителей организацией горячего питания, мониторинг сайтов образовательных организаций, ведется отчет глав органов местного самоуправления на заседаниях правительства о контроле качества питания", - пояснила зампред регионального правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.Власти Приамурья отмечают, что при обновлении оборудования школьных пищеблоков главная задача – не только заменить старое оборудование на современное, энергоэффективное, но и повысить профессиональные компетенции школьных поваров. Таких сотрудников готовят в новых мастерских WorldSkills Амурского колледжа сервиса и торговли.Для формирования у детей культуры здорового питания амурским минобрнауки разработана специальная программа, которая уже находится на стадии внедрения.Конференция продолжится 20 ноября, запланирована работа онлайн-студий. Здесь участники подробнее остановятся на таких вопросах, как нормирование питания в образовательных организациях, применение типовых меню, контроль качества продуктов, оснащение пищеблоков школьных столовых современным оборудованием, нормативно-правовое обеспечение организации школьного питания и других.

https://realty.ria.ru/20201116/kanatnaya-doroga-1584796118.html

https://ria.ru/20201113/priamure-1584425642.html

дальний восток

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, дальний восток, амурская область, общество