https://ria.ru/20201119/perlovka-1585381140.html

Самый доступный суперфуд: чем полезна и вредна перловка

Самый доступный суперфуд: чем полезна и вредна перловка

Перловка — это вид ячменной крупы, который широко используется для приготовления каш и гарниров. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:36

2020-11-19T16:36

2020-11-19T18:17

перловая каша

витамины

еда

кулинария

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Перловка — это вид ячменной крупы, который широко используется для приготовления каш и гарниров. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости.Родина и история перловкиПерловую крупу делают из дробленых, отшлифованных зерен ячменя, который входит в число древнейших злаков, возделываемых человеком. Считается, что впервые он был окультурен на Ближнем Востоке не менее 10 тыс. лет назад. Употреблялся в пищу на территории Африки, Тибета, Палестины и Сирии, где были найдены самые древние его образцы. Они же обнаруживались и в храмах Египта. Позднее, уже в Средние века, ячмень пришел в Европу, где стал довольно популярен в качестве каши и добавки к супам. В Россию мог попасть из Азии через Кавказ или Сибирь, где высоко ценился. Именно на территории нашей страны из ячменя стали делать перловку: еще в Средневековье ее использовали в традиционной кухне карелов, коми-пермяков и коми-зырян. Известно, что перловая каша была одним из самых любимых блюд Петра I, а свое название она получила от английского “pearl”, что значит “жемчужина”. В 1930-е годы перловую крупу стали массово производить на территории СССР и ввели ее в общественное питание из-за низкой цены и большой длительности хранения. Однако со временем перловка утратила былую популярность и перестала широко использоваться, несмотря на свой полезный состав.Кроме России, перловую крупу едят и в Европе, а в Италии из нее готовят блюдо ордзотто, похожее на ризотто из риса. Не следует путать полбу с перловкой - это две разные крупы. Первая производится из пшеницы, а вторая из ячменя, который растет на полях.Чем полезна перловкаЭта крупа считается одной из самых полезных. В ее состав входят железо, кальций, магний, селен, медь, йод, фосфор, витамины группы В, А, D, Е, Н и РР. Также в ней в большом количестве содержится незаменимая аминокислота лизин, которая является материалом для строительства белка. Лизин улучшает общее состояние здоровья, помогает при депрессивных эпизодах, эффективен против вирусов, омолаживает весь организм и кожу лица. Перловая крупа имеет довольно высокую калорийность - на 100 грамм продукта приходится 320 ккал. Из-за высокого содержания клетчатки польза перловки при диетическом питании заключается в хорошем насыщении и улучшении работы кишечника. Богатая витаминами и минералами крупа улучшает иммунитет и имеет противовоспалительное действие.Польза перловой каши состоит и в другом: она не только понижает уровень холестерина, но и выводит его излишки из организма. Также может улучшить здоровье сердца. При грудном вскармливании перловка полезна для матери и ребенка. Во-первых, она восстанавливает организм после родов, а во-вторых, насыщает молоко ценными веществами. Однако начинать ее употребление лучше через два месяца после рождения младенца. Может ли она быть опаснаВ некоторых случаях перловка может нанести вред вместо пользы. Она не рекомендуется людям с заболеваниями кишечника, потому что способна вызвать повышенное газообразование и запоры. Аллергикам также нужно быть аккуратными с ней. Дело в том, что перловка содержит глютен, который не только может вызвать аллергию, но и является разрушительной силой для кальция. Во время беременности глютен способен оказать негативное влияние на растущий плод.Несмотря на то, что перловка подходит для похудения, на ней не стоит основывать диету, потому что в ее состав входит небольшое количество белка, необходимого для здоровья организма. Применение в кулинарииПерловая крупа распространена не только в русской кухне, но и в финской, шведской и датской. Там из нее делают гарниры, добавляют в супы и колбасы. В других странах Европы, кроме Италии, где из нее готовят отдельное блюдо, она менее распространена, но используется в качестве второстепенной добавки. Например, для колбас, паштетов, рагу или несладких пудингов. В России из нее делают разнообразные блюда. В основном, варят кашу на молоке или воде с добавлением сливочного масла и различных сухофруктов, ягод, цукатов и орехов. При этом калорийность перловой каши на воде составляется всего 109 ккал на 100 грамм продукта. Также крупа хорошо сочетается с мясом, птицей, рыбой и применяется в качестве наполнителя для котлет. Из нее можно приготовить множество блюд, начиная с плова и заканчивая сладкими козинаками. Как выбрать и хранитьПеред тем, как приобрести пачку крупы перловой, нужно ознакомиться с ее внешним видом. Зерна должны быть цельные, молочно-белого цвета, без посторонних примесей - это знак низкого качества. В самой упаковке не должно быть влаги, в которой могут развиться вредные микробы. Также в ней не должно быть зерновых вредителей - личинок или насекомых. Если у перловки затхлый запах, значит она залежалась на полке, и такой продукт употреблять не стоит. Если у готовой каши горький привкус, тогда от продукта также следует отказаться. Срок годности перловой крупы может варьироваться в зависимости от условий хранения. Лучше всего оставить ее в прохладном темном месте в непрозрачной герметичной банке. Так перловка может сохранить свои полезные свойства до 10 месяцев.Как правильно готовитьМногие задаются вопросом “сколько варится перловка”, потому что готовить ее можно по-разному, соответственно, и время приготовления будет отличаться. В целом, для варки каши понадобиться 1,5-2 часа без предварительного вымачивания. Если перловку замочить в воде на 2-3 часа (а лучше на всю ночь) для разбухания, то время уменьшится до 40-50 минут. Каша варится на медленном огне под закрытой крышкой.Перед приготовлением перловку нужно тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Затем высыпать ее в кастрюлю и залить водой. Пропорции такие - 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Важно учесть емкость посуды, потому что во время варки перловка набухает и увеличивается в размерах. Посолить блюдо можно в любой момент приготовления. Чтобы оценить степень готовности продукта, нужно его попробовать. Если зерна слишком твердые, в кашу можно долить воды и доварить. Перловку для гарнира следует сначала замочить на несколько часов, а потом готовить в течение 50 минут. Затем крупу можно обжарить на сливочном масле. В супе перловка варится от 40 минут до 1,5 часа в зависимости от того, была ли она выдержана в воде. “Чтобы легко добавить перловку в свой рацион, попробуйте использовать перловые хлопья вместо овсяной каши на завтрак, добавляйте в супы и рагу. Смешайте перловую муку с пшеничной мукой в выпечке или сделайте салат с вареной перловкой, овощами и заправкой. Ешьте его как гарнир вместо риса или гречки”, - посоветовала Хованская.

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

https://ria.ru/20201112/tmin-1584314399.html

https://ria.ru/20200409/1569783280.html

https://ria.ru/20130821/839019862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перловая каша, витамины, еда, кулинария