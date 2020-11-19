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Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию штаба Трампа
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию штаба Трампа
Избирательная комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:35
2020-11-19T11:35
2020-11-19T11:36
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг.В ходе заседания в среду комиссия рассмотрела прошение, поданное штабом Трампа, и согласилась провести частичный пересчет голосов. Ранее в избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. При этом, пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов.Пересчет должен быть завершен до 1 декабря, тогда комиссия должна будет подтвердить результаты выборов. Комиссия заявила, что заседания совета по пересчету начнутся в четверг.Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.
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дональд трамп, висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Избирательная комиссия Висконсина
согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда Трампа
, передает агентство Блумберг
.
В ходе заседания в среду комиссия рассмотрела прошение, поданное штабом Трампа, и согласилась провести частичный пересчет голосов. Ранее в избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. При этом, пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов.
Пересчет должен быть завершен до 1 декабря, тогда комиссия должна будет подтвердить результаты выборов. Комиссия заявила, что заседания совета по пересчету начнутся в четверг.
Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.
Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.