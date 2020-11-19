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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201119/pereschet-1585310793.html
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию штаба Трампа
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию штаба Трампа
Избирательная комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:35
2020-11-19T11:36
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг.В ходе заседания в среду комиссия рассмотрела прошение, поданное штабом Трампа, и согласилась провести частичный пересчет голосов. Ранее в избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. При этом, пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов.Пересчет должен быть завершен до 1 декабря, тогда комиссия должна будет подтвердить результаты выборов. Комиссия заявила, что заседания совета по пересчету начнутся в четверг.Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.
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дональд трамп, висконсин, сша, в мире

Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию штаба Трампа

11:35 19.11.2020 (обновлено: 11:36 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг.
В ходе заседания в среду комиссия рассмотрела прошение, поданное штабом Трампа, и согласилась провести частичный пересчет голосов. Ранее в избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. При этом, пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов.
Пересчет должен быть завершен до 1 декабря, тогда комиссия должна будет подтвердить результаты выборов. Комиссия заявила, что заседания совета по пересчету начнутся в четверг.
Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.
Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.
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