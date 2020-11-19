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В Росстате рассказали о курьезах переписи населения
В Росстате рассказали о курьезах переписи населения
По итогам всероссийской переписи населения в 2010 году женщин, считающих себя в браке, больше, чем мужчин, назвавших себя женатыми, рассказал журналистам... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:06
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. По итогам всероссийской переписи населения в 2010 году женщин, считающих себя в браке, больше, чем мужчин, назвавших себя женатыми, рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов."Есть курьезы. И это курьезы не только в России. Вопрос о состоянии в браке &lt;…&gt; Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают — он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!" — пояснил Смелов.По его мнению, в следующем году по итогам переписи такая тенденция сохранится."Женатых" мужчин будет меньше, чем "замужних" женщин", — заявил Смелов.Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако из-за пандемии в июне правительство перенесло ее на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись уже стартовала в труднодоступных районах России, где проживают свыше полумиллиона человек.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Росстате рассказали о курьезах переписи населения

14:06 19.11.2020 (обновлено: 16:13 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАтрибуты переписчика во Всероссийской переписи населения 2010
Атрибуты переписчика во Всероссийской переписи населения 2010 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. По итогам всероссийской переписи населения в 2010 году женщин, считающих себя в браке, больше, чем мужчин, назвавших себя женатыми, рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
"Есть курьезы. И это курьезы не только в России. Вопрос о состоянии в браке <…> Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают — он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!" — пояснил Смелов.
По его мнению, в следующем году по итогам переписи такая тенденция сохранится.
"Женатых" мужчин будет меньше, чем "замужних" женщин", — заявил Смелов.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако из-за пандемии в июне правительство перенесло ее на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись уже стартовала в труднодоступных районах России, где проживают свыше полумиллиона человек.
В Крыму началась перепись населения - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 12:17
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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