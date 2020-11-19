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РИА Наука
https://ria.ru/20201119/parol-1585407606.html
Названы самые популярные пароли в 2020 году
Названы самые популярные пароли в 2020 году
В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:15
2020-11-19T18:15
риа наука
кибербезопасность
технологии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как "123456789", "picture1", "password" и "12345678". Самым популярным паролем оказался "123456", который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз.Аналитики заметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.
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60
кибербезопасность, технологии

Названы самые популярные пароли в 2020 году

18:15 19.11.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.
Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как "123456789", "picture1", "password" и "12345678". Самым популярным паролем оказался "123456", который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз.
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 02:00
Россиян научили секретам надежного пароля
Аналитики заметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.
 
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