https://ria.ru/20201119/parol-1585407606.html

Названы самые популярные пароли в 2020 году

Названы самые популярные пароли в 2020 году

В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:15

2020-11-19T18:15

2020-11-19T18:15

риа наука

кибербезопасность

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как "123456789", "picture1", "password" и "12345678". Самым популярным паролем оказался "123456", который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз.Аналитики заметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.

https://ria.ru/20200919/parol-1577470171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, технологии