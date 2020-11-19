https://ria.ru/20201119/parol-1585407606.html
Названы самые популярные пароли в 2020 году
Названы самые популярные пароли в 2020 году
В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:15
2020-11-19T18:15
2020-11-19T18:15
риа наука
кибербезопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1400x0_80_0_0_bf517bc6f55d33cae904a0a0e280891e.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как "123456789", "picture1", "password" и "12345678". Самым популярным паролем оказался "123456", который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз.Аналитики заметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.
https://ria.ru/20200919/parol-1577470171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_31:0:1098:800_1400x0_80_0_0_4c6c2da510d9123a833a14aa6742be2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, технологии
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В 2020 году пользователи все также предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли
аналитики компании по управлению паролями NordPass.
Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как "123456789", "picture1", "password" и "12345678". Самым популярным паролем оказался "123456", который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз.
Аналитики заметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.