https://ria.ru/20201119/pandemiya-1585354955.html

Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19

Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:33

2020-11-19T14:33

2020-11-19T14:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике."(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре … Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы … Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на "хорошем уровне" на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе "Фарма-2020", которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний."Мир этого (пандемии коронавируса – ред.) не предвидел … И … российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку", - заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/svertyvaemost-1585353210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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