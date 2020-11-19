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Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19
Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:33
2020-11-19T14:33
2020-11-19T14:33
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коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике."(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре … Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы … Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на "хорошем уровне" на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе "Фарма-2020", которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний."Мир этого (пандемии коронавируса – ред.) не предвидел … И … российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку", - заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, роснано, анатолий чубайс, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости.
Глава "Роснано
" Анатолий Чубайс
считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике.
"(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре … Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы … Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.
По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на "хорошем уровне" на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе "Фарма-2020", которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний.
"Мир этого (пандемии коронавируса – ред.) не предвидел … И … российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку", - заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.