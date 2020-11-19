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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/pandemiya-1585354955.html
Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19
Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:33
2020-11-19T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
роснано
анатолий чубайс
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике."(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре … Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы … Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на "хорошем уровне" на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе "Фарма-2020", которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний."Мир этого (пандемии коронавируса – ред.) не предвидел … И … российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку", - заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, роснано, анатолий чубайс, общество

Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19

14:33 19.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике.
"(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре … Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы … Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на "хорошем уровне" на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе "Фарма-2020", которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний.
"Мир этого (пандемии коронавируса – ред.) не предвидел … И … российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку", - заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоснаноАнатолий ЧубайсОбщество
 
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