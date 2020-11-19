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В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца
В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца
Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:22
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владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец.Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль, и лишь за секунду до падения плиты на крышу иномарки успевает отскочить.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
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РИА Новости
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353
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Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке
Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда.
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владивосток, происшествия

В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца

07:22 19.11.2020 (обновлено: 09:25 19.11.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец.
Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль, и лишь за секунду до падения плиты на крышу иномарки успевает отскочить.
"Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет (её) убирать", - сообщили РИА Новости в мэрии Владивостока.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
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