https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html
В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца
В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца
Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:22
2020-11-19T07:22
2020-11-19T09:25
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585289046_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_799f4759413f804de9ef98b88cb92075.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец.Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль, и лишь за секунду до падения плиты на крышу иномарки успевает отскочить.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/padenie-1581728620.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585289046_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_a9e6a16140f6927c6cd6fed6c10b624d.jpg
Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке
Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда.
2020-11-19T07:22
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости.
Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке
на автомобиль, который в этот момент чистил владелец.
Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль, и лишь за секунду до падения плиты на крышу иномарки успевает отскочить.
"Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет (её) убирать", - сообщили РИА Новости в мэрии Владивостока.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.