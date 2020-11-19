https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html

В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца

В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца

Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:22

2020-11-19T07:22

2020-11-19T09:25

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец.Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль, и лишь за секунду до падения плиты на крышу иномарки успевает отскочить.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/padenie-1581728620.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда. 2020-11-19T07:22 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия