https://ria.ru/20201119/otsrochka-1585411347.html

ПАЗСР поддержала просьбу об отсрочке перехода к закрытым теплосистемам

ПАЗСР поддержала просьбу об отсрочке перехода к закрытым теплосистемам

Представители 11 субъектов РФ, входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада, поддержали инициативу депутатов Архангельской области об отсрочке даты ввода в РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:35

2020-11-19T18:35

2020-11-19T18:35

архангельская область

архангельская область

северодвинск

коряжма

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя — РИА Новости. Представители 11 субъектов РФ, входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада, поддержали инициативу депутатов Архангельской области об отсрочке даты ввода в действие законодательной нормы о переходе от открытых систем теплоснабжения к закрытым, сообщает пресс-служба регионального парламента.С такой инициативой на заседании 58-й конференции ПАЗСР выступила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Согласно закону "О теплоснабжении", с 1 января 2022 года Россия должна отказаться от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перейти на закрытые системы. В первом случае горячая вода поступает к кранам и в отопительную систему из теплотрассы, а при закрытой вода нагревается в теплообменнике непосредственно в доме.Как отметила Прокопьева, в Архангельской области 11 муниципальных образований, в том числе Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Мирный, используют открытые системы теплоснабжения. Переход потребует больших затрат, так как предусматривает модернизацию индивидуальных тепловых пунктов в домах, реконструкцию наружных тепло- и водопроводных сетей. "По предварительным оценкам, только Архангельской области потребуется на это не менее 50 миллиардов рублей, Закон направлен на то, чтобы улучшить качество воды, но пока на федеральном уровне нет программы, которая позволит регионам выполнить это требование, считаем, что нужно перенести дату ввода данной нормы. Мы подготовили обращение к председателю правительства Российской Федерации, которое уже поддержали 19 регионов", – приводятся в сообщении пояснения Прокопьевой.По мнению парламентариев, необходимо предусмотреть возможность отказа от открытых систем теплоснабжения лишь в случаях неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической эффективности такого перехода.На заседании также отмечалась необходимость разработать отдельную федеральную программу для перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые и предусмотреть субсидии за счет федерального бюджета для компенсации фактических затрат ресурсоснабжающих организаций и собственников жилья, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585145020.html

архангельская область

северодвинск

коряжма

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архангельская область, северодвинск, коряжма