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Омская область
https://ria.ru/20201119/omsk-1585437114.html
Омские власти заявили о важном значении водного пути для региона
Омские власти заявили о важном значении водного пути для региона
Развитие водного транспорта имеет ключевое значение для Омской области в развитии экспорта, потому что железнодорожное сообщение перегружено, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:20
2020-11-19T22:21
омская область
александр бурков
омская область
обь
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Развитие водного транспорта имеет ключевое значение для Омской области в развитии экспорта, потому что железнодорожное сообщение перегружено, заявил РИА Новости глава региона Александр Бурков.В четверг рабочая группа Госсовета по направлению "Транспорт" обсудила национальный проект "Внутренний и водный транспорт", разработкой которого поручил в конце сентября заняться президент России Владимир Путин. В октябре он также поручил кабмину до 15 ноября доложить о разработке этого документа. Ключевыми целями документа являются развитие российского судостроения и внутренних водных путей, обеспечение безопасности судоходства, а также увеличение объёмов грузовых и пассажирских перевозок на внутренних водных путях."Для Омской области предложенный президентом нацпроект развития водного транспорта имеет ключевое значение, потому что мы находимся на одной из основных речных артерий нашей страны - это река Иртыш. Иртышский бассейн связан с Казахстаном и Китаем. Иртыш обеспечивает нам выход на северный морской путь, таким образом мы имеем транспортную возможность через северный морской путь выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион", - рассказал Бурков РИА НовостиПо словам губернатора, сегодняшние возможности железной дороги не позволяют в полном объеме отправлять продукцию на экспорт."Железная дорога сегодня перегружена, поэтому для нас, конечно, Иртыш и Обь имеют ключевое значение для увеличения экспортных продаж различного вида продукции. В первую очередь мы рассматриваем зерно и другую сельхозпродукцию", - отметил он.
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александр бурков, омская область, обь, экономика

Омские власти заявили о важном значении водного пути для региона

22:20 19.11.2020 (обновлено: 22:21 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске
Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Развитие водного транспорта имеет ключевое значение для Омской области в развитии экспорта, потому что железнодорожное сообщение перегружено, заявил РИА Новости глава региона Александр Бурков.
В четверг рабочая группа Госсовета по направлению "Транспорт" обсудила национальный проект "Внутренний и водный транспорт", разработкой которого поручил в конце сентября заняться президент России Владимир Путин. В октябре он также поручил кабмину до 15 ноября доложить о разработке этого документа. Ключевыми целями документа являются развитие российского судостроения и внутренних водных путей, обеспечение безопасности судоходства, а также увеличение объёмов грузовых и пассажирских перевозок на внутренних водных путях.
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"Для Омской области предложенный президентом нацпроект развития водного транспорта имеет ключевое значение, потому что мы находимся на одной из основных речных артерий нашей страны - это река Иртыш. Иртышский бассейн связан с Казахстаном и Китаем. Иртыш обеспечивает нам выход на северный морской путь, таким образом мы имеем транспортную возможность через северный морской путь выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион", - рассказал Бурков РИА Новости
По словам губернатора, сегодняшние возможности железной дороги не позволяют в полном объеме отправлять продукцию на экспорт.
"Железная дорога сегодня перегружена, поэтому для нас, конечно, Иртыш и Обь имеют ключевое значение для увеличения экспортных продаж различного вида продукции. В первую очередь мы рассматриваем зерно и другую сельхозпродукцию", - отметил он.

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