https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585399597.html
В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"
В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"
Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:37
2020-11-19T17:37
2020-11-19T17:37
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_beab8f68a78e9618acbf15d64274ce09.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к вмешательству в ее дела, заявил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.Епископ отметил, что согласно законопроекту, "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются правительством Российской Федерации"."Права и прерогативы Православной церкви и других традиционных религий России в сфере просветительской деятельности должны быть описаны самим законодателем после обсуждения и консультаций и в итоге утверждены законом, но никак не зависеть от воли и преходящих соображений высшего чиновничества, хотя бы даже отношение правительства было самым благожелательным", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.По его словам, "просветительская деятельность", которую регулирует законопроект, "является одной из основополагающих для Православной церкви"."Упомянутый законопроект прямым образом затрагивает жизнь Церкви. В его нынешней редакции он может стать поводом к светскому вмешательству в ее внутреннюю деятельность и установления", - подчеркнул епископ.
https://ria.ru/20201118/zakonoproekt-1585153484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_85bc39e379f1d7ab03373e153f665f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, андрей климов
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к вмешательству в ее дела, заявил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.
Епископ отметил, что согласно законопроекту, "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются правительством Российской Федерации".
"Права и прерогативы Православной церкви и других традиционных религий России в сфере просветительской деятельности должны быть описаны самим законодателем после обсуждения и консультаций и в итоге утверждены законом, но никак не зависеть от воли и преходящих соображений высшего чиновничества, хотя бы даже отношение правительства было самым благожелательным", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
По его словам, "просветительская деятельность", которую регулирует законопроект, "является одной из основополагающих для Православной церкви".
"Упомянутый законопроект прямым образом затрагивает жизнь Церкви. В его нынешней редакции он может стать поводом к светскому вмешательству в ее внутреннюю деятельность и установления", - подчеркнул епископ.