https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585399597.html

В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"

В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"

Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:37

2020-11-19T17:37

2020-11-19T17:37

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к вмешательству в ее дела, заявил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.Епископ отметил, что согласно законопроекту, "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются правительством Российской Федерации"."Права и прерогативы Православной церкви и других традиционных религий России в сфере просветительской деятельности должны быть описаны самим законодателем после обсуждения и консультаций и в итоге утверждены законом, но никак не зависеть от воли и преходящих соображений высшего чиновничества, хотя бы даже отношение правительства было самым благожелательным", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.По его словам, "просветительская деятельность", которую регулирует законопроект, "является одной из основополагающих для Православной церкви"."Упомянутый законопроект прямым образом затрагивает жизнь Церкви. В его нынешней редакции он может стать поводом к светскому вмешательству в ее внутреннюю деятельность и установления", - подчеркнул епископ.

https://ria.ru/20201118/zakonoproekt-1585153484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, андрей климов