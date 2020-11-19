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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585399597.html
В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"
В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"
Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:37
2020-11-19T17:37
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московская патриархия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к вмешательству в ее дела, заявил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.Епископ отметил, что согласно законопроекту, "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются правительством Российской Федерации"."Права и прерогативы Православной церкви и других традиционных религий России в сфере просветительской деятельности должны быть описаны самим законодателем после обсуждения и консультаций и в итоге утверждены законом, но никак не зависеть от воли и преходящих соображений высшего чиновничества, хотя бы даже отношение правительства было самым благожелательным", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.По его словам, "просветительская деятельность", которую регулирует законопроект, "является одной из основополагающих для Православной церкви"."Упомянутый законопроект прямым образом затрагивает жизнь Церкви. В его нынешней редакции он может стать поводом к светскому вмешательству в ее внутреннюю деятельность и установления", - подчеркнул епископ.
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религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, андрей климов

В РПЦ призвали обсудить с Церковью поправки в закон "Об образовании"

17:37 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Законопроект "о просветительской деятельности" нужно принимать после консультаций с Русской православной церковью, поскольку в нынешнем виде он может привести к вмешательству в ее дела, заявил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.
Епископ отметил, что согласно законопроекту, "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются правительством Российской Федерации".
"Права и прерогативы Православной церкви и других традиционных религий России в сфере просветительской деятельности должны быть описаны самим законодателем после обсуждения и консультаций и в итоге утверждены законом, но никак не зависеть от воли и преходящих соображений высшего чиновничества, хотя бы даже отношение правительства было самым благожелательным", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
По его словам, "просветительская деятельность", которую регулирует законопроект, "является одной из основополагающих для Православной церкви".
"Упомянутый законопроект прямым образом затрагивает жизнь Церкви. В его нынешней редакции он может стать поводом к светскому вмешательству в ее внутреннюю деятельность и установления", - подчеркнул епископ.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 12:55
В Госдуму внесли законопроект о запрете разжигания розни в образовании
 
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская ПатриархияАндрей Климов
 
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