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Распространение нового коронавируса
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Обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется
Обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, на данный момент в этом нет необходимости, заявил его... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:41
2020-11-19T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, на данный момент в этом нет необходимости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, ситуация с распространение новой коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому данная тема на сегодняшний день является приоритетной для главы государства: "он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактический ежедневно, ежечасно"."Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется

12:41 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, на данный момент в этом нет необходимости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация с распространение новой коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому данная тема на сегодняшний день является приоритетной для главы государства: "он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактический ежедневно, ежечасно".
"Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - сказал Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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