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Обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется

Обращение Путина к нации на фоне пандемии пока не планируется

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, на данный момент в этом нет необходимости, заявил его... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:41

2020-11-19T12:41

2020-11-19T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, на данный момент в этом нет необходимости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, ситуация с распространение новой коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому данная тема на сегодняшний день является приоритетной для главы государства: "он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактический ежедневно, ежечасно"."Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/regiony-1585194926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество