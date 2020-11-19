https://ria.ru/20201119/obama-1585285732.html

Первый том книги Обамы установил рекорды в первый день продаж

Первый том книги Обамы установил рекорды в первый день продаж

Первый том книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" установил рекорды в первый день продаж, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:57

2020-11-19T08:57

2020-11-19T08:57

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый том книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" установил рекорды в первый день продаж, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя Penguin Random House.Сообщается, что во вторник в США и Канаде было продано 887 тысяч экземпляров, включая те, что были предварительно заказаны.Первый день продаж книги Обамы стал рекордным для компании-издателя. По данным СМИ, книга Обамы обошла "Становление" - мемуары его жены Мишель, в 2017 году в первый день продаж было продано 725 тысяч копий.Первый том мемуаров Обамы A Promised Land ("Земля обетованная") поступил в продажу 17 ноября. Сообщается, что в первом томе Обама расскажет "историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира". Книга будет посвящена как пути Обамы к победе на выборах, так и событиям во время его президентства.Более ранние книги Обамы пользовались успехом у читателей. Так, за книгу "Дерзость надежды" он получил 8,8 миллиона долларов. Еще одна книга "Мечты моего отца" принесла автору 6,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20201118/obama-1585118421.html

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барак обама, сша, в мире