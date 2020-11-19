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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201119/nikifor-1585351267.html
В РПЦ прокомментировали выход книги кипрского иерарха Никифора об Украине
В РПЦ прокомментировали выход книги кипрского иерарха Никифора об Украине
В Московском патриархате приветствовали выход книги митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Кипрская православная церковь) о современном украинском... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:30
2020-11-19T14:30
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
николай балашов
русская православная церковь
украина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали выход книги митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Кипрская православная церковь) о современном украинском вопросе, поскольку в этом исследовании дана "строго каноническая оценка событий последних лет на Украине".Ранее Центр исследований Киккского монастыря опубликовал труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам"."Книга митрополита Никифора, мудрого и опытного иерарха Кипрской церкви, игумена прославленного Киккского монастыря, вырастившего многие поколения подвижников и архиереев, имеет, конечно, особое значение, и не только для киприотов. В этом труде, написанном в духе монашеской духовности и верности православному преданию, отражена строго каноническая оценка событий последних лет на Украине, связанных с незаконным вторжением Константинопольского патриархата в область юрисдикции Русской православной церкви", - сказал РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Он отметил, что основные выводы предпринятого митрополитом Никифором исследования уже переведены и на русский язык, и все желающие могут с ними ознакомиться. По информации Балашова, с оценкой, которую дал митрополит Киккский, согласны и другие видные архипастыри Кипрской церкви. "А вот в поддержку действий Константинополя до сих пор, насколько я знаю, публично не выступил ни один из них, кроме архиепископа Кипрского Хризостома, внезапно повернувшегося на 180 градусов от своих прежних убеждений, неоднократно высказанных как публично, так и в частных беседах, на которых я присутствовал", - добавил представитель РПЦ.Отец Николай также напомнил, что исследования украинского церковного вопроса и анализ действий Константинопольского патриархата и ранее предпринимались иерархами и богословами ряда поместных православных церквей."Можно вспомнить в этом ряду публикации блаженнейшего архиепископа Албанского Анастасия, епископа Бачского Иринея (Сербская церковь), митрополита Видинского Даниила (Болгарская церковь), митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, митрополита Пирейского Серафима, протопресвитера Анастасия Гоцопулоса, протопресвитера Иоанна Диотиса, профессора Димитрия Целенгидиса (Элладская Церковь), - если упоминать только наиболее развернутые и запоминающиеся выступления. Все они далеки от оправдания легализации раскола Константинопольским патриархом, все выражают глубокую тревогу за будущее православия и его единство", - заключил Балашов.
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583374965.html
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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, русская православная церковь, украина

В РПЦ прокомментировали выход книги кипрского иерарха Никифора об Украине

14:30 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали выход книги митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Кипрская православная церковь) о современном украинском вопросе, поскольку в этом исследовании дана "строго каноническая оценка событий последних лет на Украине".
Ранее Центр исследований Киккского монастыря опубликовал труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам".
"Книга митрополита Никифора, мудрого и опытного иерарха Кипрской церкви, игумена прославленного Киккского монастыря, вырастившего многие поколения подвижников и архиереев, имеет, конечно, особое значение, и не только для киприотов. В этом труде, написанном в духе монашеской духовности и верности православному преданию, отражена строго каноническая оценка событий последних лет на Украине, связанных с незаконным вторжением Константинопольского патриархата в область юрисдикции Русской православной церкви", - сказал РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
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Он отметил, что основные выводы предпринятого митрополитом Никифором исследования уже переведены и на русский язык, и все желающие могут с ними ознакомиться.
По информации Балашова, с оценкой, которую дал митрополит Киккский, согласны и другие видные архипастыри Кипрской церкви. "А вот в поддержку действий Константинополя до сих пор, насколько я знаю, публично не выступил ни один из них, кроме архиепископа Кипрского Хризостома, внезапно повернувшегося на 180 градусов от своих прежних убеждений, неоднократно высказанных как публично, так и в частных беседах, на которых я присутствовал", - добавил представитель РПЦ.
Отец Николай также напомнил, что исследования украинского церковного вопроса и анализ действий Константинопольского патриархата и ранее предпринимались иерархами и богословами ряда поместных православных церквей.
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"Можно вспомнить в этом ряду публикации блаженнейшего архиепископа Албанского Анастасия, епископа Бачского Иринея (Сербская церковь), митрополита Видинского Даниила (Болгарская церковь), митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, митрополита Пирейского Серафима, протопресвитера Анастасия Гоцопулоса, протопресвитера Иоанна Диотиса, профессора Димитрия Целенгидиса (Элладская Церковь), - если упоминать только наиболее развернутые и запоминающиеся выступления. Все они далеки от оправдания легализации раскола Константинопольским патриархом, все выражают глубокую тревогу за будущее православия и его единство", - заключил Балашов.
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьУкраина
 
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