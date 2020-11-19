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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201119/narusheniya-1585427733.html
Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах
Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах
Нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану, заявил в четверг на пресс-конференции адвокат действующего президента США... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:41
2020-11-19T20:41
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
детройт
филадельфия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану, заявил в четверг на пресс-конференции адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.Он особенно выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Но Трамп и его команда не признают поражения. Официального подтверждения масштабных нарушений на выборах, о которых заявляет штаб Трампа, пока обнаружено не было.
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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, детройт, филадельфия, сша, в мире

Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах

20:41 19.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану, заявил в четверг на пресс-конференции адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.
"Когда мы начали расследование <…>, очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, - практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией", - сказал Джулиани на пресс-конференции.
Он особенно выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Но Трамп и его команда не признают поражения. Официального подтверждения масштабных нарушений на выборах, о которых заявляет штаб Трампа, пока обнаружено не было.
 
Выборы президента США — 2020Руди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденДетройтФиладельфияСШАВ мире
 
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