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Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах

Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах

Нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану, заявил в четверг на пресс-конференции адвокат действующего президента США... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:41

2020-11-19T20:41

2020-11-19T20:41

выборы президента сша — 2020

руди джулиани

дональд трамп

джо байден

детройт

филадельфия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Нарушения на выборах не были отдельными случаями, они происходили по единому плану, заявил в четверг на пресс-конференции адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.Он особенно выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Но Трамп и его команда не признают поражения. Официального подтверждения масштабных нарушений на выборах, о которых заявляет штаб Трампа, пока обнаружено не было.

детройт

филадельфия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, дональд трамп, джо байден, детройт, филадельфия, сша, в мире