https://ria.ru/20201119/napadenie-1585353705.html

В Нальчике мужчина со скальпелем напал на полицейских

В Нальчике мужчина со скальпелем напал на полицейских

Следователи в Нальчике проводят проверку после того, как местный житель сначала бросил камень в автомобиль полицейских, а затем пытался напасть на них с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:27

2020-11-19T14:27

2020-11-19T14:32

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Нальчике проводят проверку после того, как местный житель сначала бросил камень в автомобиль полицейских, а затем пытался напасть на них с медицинским скальпелем, злоумышленник задержан, специалисты проверяют его психическое состояние, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, утром 18 ноября двое участковых уполномоченных полиции, находящиеся в форменной одежде, на автомашине передвигались по улице Кирова в Нальчике. Шедший по тротуару во встречном направлении молодой человек, увидев их, бросил камень в автомобиль полицейских, повредив капот и лобовое стекло."Сотрудники полиции приняли меры к его задержанию. Пытаясь скрыться, мужчина достал имевшийся при нем медицинский скальпель, которым пытался ударить полицейских, но лишь повредил их форменную одежду. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями выясняются все обстоятельства происшествия, а в отношении нападавшего назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической.

https://ria.ru/20201031/moskva-1582462961.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нальчик, происшествия