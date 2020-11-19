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В Нальчике мужчина со скальпелем напал на полицейских
В Нальчике мужчина со скальпелем напал на полицейских
Следователи в Нальчике проводят проверку после того, как местный житель сначала бросил камень в автомобиль полицейских, а затем пытался напасть на них с... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:27
2020-11-19T14:32
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Нальчике проводят проверку после того, как местный житель сначала бросил камень в автомобиль полицейских, а затем пытался напасть на них с медицинским скальпелем, злоумышленник задержан, специалисты проверяют его психическое состояние, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, утром 18 ноября двое участковых уполномоченных полиции, находящиеся в форменной одежде, на автомашине передвигались по улице Кирова в Нальчике. Шедший по тротуару во встречном направлении молодой человек, увидев их, бросил камень в автомобиль полицейских, повредив капот и лобовое стекло."Сотрудники полиции приняли меры к его задержанию. Пытаясь скрыться, мужчина достал имевшийся при нем медицинский скальпель, которым пытался ударить полицейских, но лишь повредил их форменную одежду. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями выясняются все обстоятельства происшествия, а в отношении нападавшего назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической.
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нальчик, происшествия

В Нальчике мужчина со скальпелем напал на полицейских

14:27 19.11.2020 (обновлено: 14:32 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Нальчике проводят проверку после того, как местный житель сначала бросил камень в автомобиль полицейских, а затем пытался напасть на них с медицинским скальпелем, злоумышленник задержан, специалисты проверяют его психическое состояние, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, утром 18 ноября двое участковых уполномоченных полиции, находящиеся в форменной одежде, на автомашине передвигались по улице Кирова в Нальчике. Шедший по тротуару во встречном направлении молодой человек, увидев их, бросил камень в автомобиль полицейских, повредив капот и лобовое стекло.
"Сотрудники полиции приняли меры к его задержанию. Пытаясь скрыться, мужчина достал имевшийся при нем медицинский скальпель, которым пытался ударить полицейских, но лишь повредил их форменную одежду. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями выясняются все обстоятельства происшествия, а в отношении нападавшего назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической.
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