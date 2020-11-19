https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html

ФНС зафиксировала рост поступлений подоходного налога в бюджет

ФНС зафиксировала рост поступлений подоходного налога в бюджет

Поступления подоходного налога в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 4%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:30

2020-11-19T13:30

2020-11-19T13:30

даниил егоров

налоги

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поступления подоходного налога в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 4%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Следует обратить внимание, что там, где были сконцентрированы максимальные усилия, – это помощь для сохранения занятости бизнесу, – соответственно, это отразилось и на поступлении зарплатных налогов так называемых, если мы говорим о подоходном налоге и страховых взносах. Подоходный налог подрос на 4%. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом", - сказал он.При этом он отметил, что, несмотря на снижение страховых взносов для малого бизнеса, результаты положительные."При этом страховые взносы, там, где по Вашему решению было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30% до 15%, а это 74% компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат", - отметил Егоров.

https://ria.ru/20201114/nalogi-1584577111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, налоги, владимир путин, экономика