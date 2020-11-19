https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html
ФНС зафиксировала рост поступлений подоходного налога в бюджет
ФНС зафиксировала рост поступлений подоходного налога в бюджет
Поступления подоходного налога в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 4%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:30
2020-11-19T13:30
2020-11-19T13:30
даниил егоров
налоги
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поступления подоходного налога в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 4%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Следует обратить внимание, что там, где были сконцентрированы максимальные усилия, – это помощь для сохранения занятости бизнесу, – соответственно, это отразилось и на поступлении зарплатных налогов так называемых, если мы говорим о подоходном налоге и страховых взносах. Подоходный налог подрос на 4%. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом", - сказал он.При этом он отметил, что, несмотря на снижение страховых взносов для малого бизнеса, результаты положительные."При этом страховые взносы, там, где по Вашему решению было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30% до 15%, а это 74% компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат", - отметил Егоров.
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даниил егоров, налоги, владимир путин, экономика
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Поступления подоходного налога в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 4%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Следует обратить внимание, что там, где были сконцентрированы максимальные усилия, – это помощь для сохранения занятости бизнесу, – соответственно, это отразилось и на поступлении зарплатных налогов так называемых, если мы говорим о подоходном налоге и страховых взносах. Подоходный налог подрос на 4%. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
При этом он отметил, что, несмотря на снижение страховых взносов для малого бизнеса, результаты положительные.
"При этом страховые взносы, там, где по Вашему решению было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30% до 15%, а это 74% компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат", - отметил Егоров.