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Шоу-бизнесу не придется платить налог с "ложной прибыли" в 2020 году
Шоу-бизнесу не придется платить налог с "ложной прибыли" в 2020 году
Организаторы спектаклей и концертов в РФ, которые получили право не возвращать зрителям деньги за перенесенные из-за коронавируса мероприятия, смогут учитывать... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:07
2020-11-19T06:07
борис титов
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Организаторы спектаклей и концертов в РФ, которые получили право не возвращать зрителям деньги за перенесенные из-за коронавируса мероприятия, смогут учитывать доход от проданных билетов для целей налогообложения уже по факту проведения своих шоу в 2021 году, говорится в письмах на имя уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, поступивших из Минфина и Федеральной налоговой службы.Организации шоу-бизнеса ранее опасались, что в случае, если налог с полученной в текущем году прибыли придется заплатить сразу, то в 2021 году, по мере проведения концертов, в налоговой отчетности организаций неминуемо отразится убыток.Налоговый кодекс определяет дату получения дохода как дату реализации товаров, работ и услуг, независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. Однако если билеты продаются через посредников – как чаще всего и бывает - то датой получения дохода признается дата, указанная в извещении агента или его отчете комиссионера. Титов в связи с этим обратился в Минфин с предложением позволить бизнесу в любом случае на ближайшие два года дату признания доходов определять по дате непосредственного проведения мероприятий.В опубликованном бизнес-омбудсменом письме говорится о том, что "участие посредников в продаже билетов не помешает организаторам применять метод начисления (то есть учитывать доход от реализации услуг по факту их оказания)"."Минфин и ФНС продемонстрировали в данном вопросе конструктивную позицию. Данные разъяснения помогут "зрелищному" бизнесу, который в наибольшей степени пострадал от пандемии, сбалансировать свое налогообложение", - считает Титов.
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борис титов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Шоу-бизнесу не придется платить налог с "ложной прибыли" в 2020 году

06:07 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Организаторы спектаклей и концертов в РФ, которые получили право не возвращать зрителям деньги за перенесенные из-за коронавируса мероприятия, смогут учитывать доход от проданных билетов для целей налогообложения уже по факту проведения своих шоу в 2021 году, говорится в письмах на имя уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, поступивших из Минфина и Федеральной налоговой службы.
Организации шоу-бизнеса ранее опасались, что в случае, если налог с полученной в текущем году прибыли придется заплатить сразу, то в 2021 году, по мере проведения концертов, в налоговой отчетности организаций неминуемо отразится убыток.
Налоговый кодекс определяет дату получения дохода как дату реализации товаров, работ и услуг, независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. Однако если билеты продаются через посредников – как чаще всего и бывает - то датой получения дохода признается дата, указанная в извещении агента или его отчете комиссионера. Титов в связи с этим обратился в Минфин с предложением позволить бизнесу в любом случае на ближайшие два года дату признания доходов определять по дате непосредственного проведения мероприятий.
В опубликованном бизнес-омбудсменом письме говорится о том, что "участие посредников в продаже билетов не помешает организаторам применять метод начисления (то есть учитывать доход от реализации услуг по факту их оказания)".
"Минфин и ФНС продемонстрировали в данном вопросе конструктивную позицию. Данные разъяснения помогут "зрелищному" бизнесу, который в наибольшей степени пострадал от пандемии, сбалансировать свое налогообложение", - считает Титов.
Посетитель в налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 04:00Сказано в эфире
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Борис ТитовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
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