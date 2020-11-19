https://ria.ru/20201119/nagruzka-1585376021.html

В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

Регионы России уже сейчас должны начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:10

2020-11-19T16:10

2020-11-19T16:10

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России уже сейчас должны начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов."Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий",- сказал Мурашко.Он уточнил, что помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка - осуществляться без задержек.

https://ria.ru/20201119/moskalkova-1585287476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество