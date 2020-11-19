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В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год
В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год
Регионы России уже сейчас должны начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:10
2020-11-19T16:10
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России уже сейчас должны начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов."Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий",- сказал Мурашко.Он уточнил, что помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка - осуществляться без задержек.
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

16:10 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России уже сейчас должны начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.
"Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий",- сказал Мурашко.
Он уточнил, что помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка - осуществляться без задержек.
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