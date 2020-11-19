https://ria.ru/20201119/muzhchiny-1585281583.html

Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами

Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами

Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами "настоящего мужчины", в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:20

2020-11-19T07:20

2020-11-19T07:24

россия

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами "настоящего мужчины", в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ к отмечающемуся 19 ноября международному мужскому дню, которое есть у РИА Новости.Главными качествами "настоящего мужчины" россияне назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). При этом самостоятельность и справедливость в меньшей степени ассоциируются у них с этим образом.Помимо этого, российские мужчины считают, что определяющие события в их жизни должны произойти до 30 лет: покинуть родительский дом и найти оплачиваемую работу мужчина должен до достижения 21-летнего возраста, жениться – в 25 лет, а стать отцом – в 27 лет."Сейчас доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические и силовые. Более того, агрессивность выделяется самими мужчинами как нечто противоречащее образу "настоящего мужчины". Это может быть связано с тем, что сейчас к женщинам и мужчинам предъявляются почти одинаковые требования – в образовательной, трудовой, правовой среде – что нивелирует те качества или черты характера, которые традиционно ассоциировались с каждым полом", - прокомментировала заместитель директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575642136.html

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россия, общество