https://ria.ru/20201119/mutatsii-1585433155.html
Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса
Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса
Каких-либо мутаций коронавируса, которые могут привести к серьезному осложнению ситуации, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:34
2020-11-19T21:34
2020-11-19T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каких-либо мутаций коронавируса, которые могут привести к серьезному осложнению ситуации, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что имеющиеся на сегодняшний день тест-системы выявляют коронавирус, а вакцины способны защитить от него.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество