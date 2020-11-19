https://ria.ru/20201119/mutatsii-1585433155.html

Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса

Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса

Каких-либо мутаций коронавируса, которые могут привести к серьезному осложнению ситуации, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:34

2020-11-19T21:34

2020-11-19T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1400x0_80_0_0_2587875cf4fb535ada195aeaeea8d5b4.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каких-либо мутаций коронавируса, которые могут привести к серьезному осложнению ситуации, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что имеющиеся на сегодняшний день тест-системы выявляют коронавирус, а вакцины способны защитить от него.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество