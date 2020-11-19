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РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе
РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе
"Нюрнберг. Начало мира" — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:12
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риа новости
москва
нюрнберг
новости агентства
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Нюрнберг. Начало мира" — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье.Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить — именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Семьдесят пять лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным. Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.Проект проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности. Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.
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Исторический мультимедийный проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира"
Исторический мультимедийный проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".
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риа новости, москва, нюрнберг, новости агентства

РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

12:12 19.11.2020 (обновлено: 15:28 19.11.2020)
 
© РИА НовостиМультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира"
Мультимедийный исторический проект Нюрнберг. Начало мира - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Нюрнберг. Начало мира" — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.
Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье.
Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить — именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Семьдесят пять лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным. Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев так говорит о новом историческом проекте РИА Новости: "Проект "Нюрнберг. Начало мира" не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946 года".

Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:57Культура
Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач нашего проекта — объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость. В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна".

На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

Руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова: "Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто — мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу — нет слов", — и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект — в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса".

В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.
Проект проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.
Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.
 
РИА НовостиМоскваНюрнбергНовости агентства
 
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