https://ria.ru/20201119/moskva-1585416276.html

Москва выбыла из списка сотни городов с самым дорогим уровнем жизни

Москва выбыла из списка сотни городов с самым дорогим уровнем жизни

Уровень жизни в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, что повышает привлекательность столицы для... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:56

2020-11-19T18:56

2020-11-19T18:57

весь мир

владимир ефимов (политик)

москва

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сша

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень жизни в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, что повышает привлекательность столицы для иностранцев, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя рейтинг самых дорогих городов мира.Ранее Москва заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, за год потеряв 20 позиций. Об этом говорится в ежегодном исследовании Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group."Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost переместилась с 86-го до 106-го места и таким образом вошла в топ-5 по снижению стоимости жизни. Основная причина повышения доступности жизни в Москве – это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза. Кроме того, сказалась и низкая инфляция – в Москве за девять месяцев она составила всего 3,2%", - сказал Ефимов.Он отметил, что учитывая, что за максимальное значение берется Нью-Йорк, эксперты оценили стоимость жизни в Москве примерно вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке."Снижение стоимости жизни и соответствующее перемещение в рейтинге особенно выгодно для экспатов и тех, кто связан с экспортоориентированными компаниями. Конечно, это перемещение повышает привлекательность столицы для иностранных туристов, и мы очень ждем их возвращения в Москву после пандемии", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20201116/pokupka-1584756244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/citigroup-1584933726.html

весь мир

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, владимир ефимов (политик), москва, нью-йорк (город), сша, экономика