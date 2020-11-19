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Москва выбыла из списка сотни городов с самым дорогим уровнем жизни
Москва выбыла из списка сотни городов с самым дорогим уровнем жизни
Уровень жизни в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, что повышает привлекательность столицы для... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:56
2020-11-19T18:57
весь мир
владимир ефимов (политик)
москва
нью-йорк (город)
сша
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень жизни в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, что повышает привлекательность столицы для иностранцев, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя рейтинг самых дорогих городов мира.Ранее Москва заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, за год потеряв 20 позиций. Об этом говорится в ежегодном исследовании Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group."Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost переместилась с 86-го до 106-го места и таким образом вошла в топ-5 по снижению стоимости жизни. Основная причина повышения доступности жизни в Москве – это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза. Кроме того, сказалась и низкая инфляция – в Москве за девять месяцев она составила всего 3,2%", - сказал Ефимов.Он отметил, что учитывая, что за максимальное значение берется Нью-Йорк, эксперты оценили стоимость жизни в Москве примерно вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке."Снижение стоимости жизни и соответствующее перемещение в рейтинге особенно выгодно для экспатов и тех, кто связан с экспортоориентированными компаниями. Конечно, это перемещение повышает привлекательность столицы для иностранных туристов, и мы очень ждем их возвращения в Москву после пандемии", - добавил заммэра.
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весь мир, владимир ефимов (политик), москва, нью-йорк (город), сша, экономика

Москва выбыла из списка сотни городов с самым дорогим уровнем жизни

18:56 19.11.2020 (обновлено: 18:57 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень жизни в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, что повышает привлекательность столицы для иностранцев, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя рейтинг самых дорогих городов мира.
Ранее Москва заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, за год потеряв 20 позиций. Об этом говорится в ежегодном исследовании Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group.
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"Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost переместилась с 86-го до 106-го места и таким образом вошла в топ-5 по снижению стоимости жизни. Основная причина повышения доступности жизни в Москве – это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза. Кроме того, сказалась и низкая инфляция – в Москве за девять месяцев она составила всего 3,2%", - сказал Ефимов.
Он отметил, что учитывая, что за максимальное значение берется Нью-Йорк, эксперты оценили стоимость жизни в Москве примерно вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке.
"Снижение стоимости жизни и соответствующее перемещение в рейтинге особенно выгодно для экспатов и тех, кто связан с экспортоориентированными компаниями. Конечно, это перемещение повышает привлекательность столицы для иностранных туристов, и мы очень ждем их возвращения в Москву после пандемии", - добавил заммэра.
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