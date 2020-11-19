https://ria.ru/20201119/moskalkova-1585287476.html

Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники

Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники

Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:07

2020-11-19T09:07

2020-11-19T09:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

новый год

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19 и высокой динамики распространения инфекции, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений. Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи."Все зависит от того, какое количество заболевших будет - это главный критерий сегодня. Если будет расти число инфицированных людей, то конечно, мы поддерживаем власть в этих ограничительных мерах и будем всячески вместе со СМИ разъяснять людям, что это нужно делать... Но если пойдет на спад заболевание, то я думаю, что власть отреагирует и, наверное, даст возможность людям вернуться к традициям массовых празднований", - сказала Москалькова.Отвечая на вопрос о идее продления праздников в связи с новыми мерами, омбудсмен подчеркнула, что период каникул увеличить невозможно. Уполномоченный также добавила, что, по данным вирусологов, основным действенным методом в борьбе с инфекцией остается изоляция и ограничение контактов.Москалькова отметила, что, согласно введенным мерам, людям можно выходить на улицы, только для пожилых ограничено пользование общественным транспортом, что, "кончено, ограничивает участие в массовых мероприятиях". "Но главный критерий - количество людей заболевших и динамика этого заболевания", - заключила омбудсмен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/krym-1585112262.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, новый год, сергей собянин, москва, общество