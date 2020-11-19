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https://ria.ru/20201119/moskalkova-1585287476.html
Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:07
2020-11-19T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна москалькова
новый год
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19 и высокой динамики распространения инфекции, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений. Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи."Все зависит от того, какое количество заболевших будет - это главный критерий сегодня. Если будет расти число инфицированных людей, то конечно, мы поддерживаем власть в этих ограничительных мерах и будем всячески вместе со СМИ разъяснять людям, что это нужно делать... Но если пойдет на спад заболевание, то я думаю, что власть отреагирует и, наверное, даст возможность людям вернуться к традициям массовых празднований", - сказала Москалькова.Отвечая на вопрос о идее продления праздников в связи с новыми мерами, омбудсмен подчеркнула, что период каникул увеличить невозможно. Уполномоченный также добавила, что, по данным вирусологов, основным действенным методом в борьбе с инфекцией остается изоляция и ограничение контактов.Москалькова отметила, что, согласно введенным мерам, людям можно выходить на улицы, только для пожилых ограничено пользование общественным транспортом, что, "кончено, ограничивает участие в массовых мероприятиях". "Но главный критерий - количество людей заболевших и динамика этого заболевания", - заключила омбудсмен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, новый год, сергей собянин, москва, общество

Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники

09:07 19.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января и затронут новогодние праздники, оправданы в случае роста заболеваемости COVID-19 и высокой динамики распространения инфекции, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений. Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи.
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"Все зависит от того, какое количество заболевших будет - это главный критерий сегодня. Если будет расти число инфицированных людей, то конечно, мы поддерживаем власть в этих ограничительных мерах и будем всячески вместе со СМИ разъяснять людям, что это нужно делать... Но если пойдет на спад заболевание, то я думаю, что власть отреагирует и, наверное, даст возможность людям вернуться к традициям массовых празднований", - сказала Москалькова.
Отвечая на вопрос о идее продления праздников в связи с новыми мерами, омбудсмен подчеркнула, что период каникул увеличить невозможно. Уполномоченный также добавила, что, по данным вирусологов, основным действенным методом в борьбе с инфекцией остается изоляция и ограничение контактов.
Москалькова отметила, что, согласно введенным мерам, людям можно выходить на улицы, только для пожилых ограничено пользование общественным транспортом, что, "кончено, ограничивает участие в массовых мероприятиях". "Но главный критерий - количество людей заболевших и динамика этого заболевания", - заключила омбудсмен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаНовый годСергей СобянинМоскваОбщество
 
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