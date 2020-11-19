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https://ria.ru/20201119/moshenniki-1585439185.html
Россиян предупредили о самых дерзких схемах мошенников в период эпидемии
Россиян предупредили о самых дерзких схемах мошенников в период эпидемии
Юристы описали мошеннические схемы, которые применяют преступники в период пандемии коронавируса. Об этом пишет "МК". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:02
2020-11-19T23:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Юристы описали мошеннические схемы, которые применяют преступники в период пандемии коронавируса. Об этом пишет "МК".С начала пандемии в Сети появилось множество предложений о продаже "противоковидных" товаров — оберегов, амулетов, "лечебно-профилактических" очистителей воздуха, "убивающих вирус" масок, "исцеляющих" благовоний и кремов, шапок. В некоторых городах продавцы подобных товаров ходят даже по квартирам. Кроме того, злоумышленники продают и услуги — ритуалы, заговоры, снятие порчи."В трудные минуты человеческой психике свойственно искать какую-то опору, поверить в целебные свойства некого предмета или ритуала", — объяснил психолог и юрист Сергей Ланг.Помимо продажи товаров, злоумышленники предлагают также высокооплачиваемую работу, для которой якобы нужно приобрести специальную дорогую литературу или пройти тестирование на сторонних сайтах, после чего преступники получают доступ к паролям и другим персональным данным.Тем, кто имеет непогашенные кредиты, мошенники предлагают оформить банкротство. За свои "услуги" они просят внести предоплату, после получения которой сбегают.Кроме того распространены схемы с рассылкой фейковых штрафов за нарушение самоизоляции. Также активизировались фальшивые благотворительные фонды, выманивающие деньги.Отдельно авторы публикации выделили предложения купить справки об отсутствии коронавируса, а также специальные "лекарства" и "вакцины".Как объяснил адвокат Валерий Чесных, кибермошенники пользуются "кликабельностью" темы коронавируса. Они регистрируют различные домены , в названиях которых содержатся слова "коронавирус", covid и другие, семантически попадающие в повестку пандемии."Актуальную тематику злоумышленники применяют с одной единственной целью – украсть ваши данные или деньги, а лучше и то, и другое", — пояснил юрист.Для этого с созданных фейковых сайтов они проводят фишинговые рассылки, например, от имени ВОЗ, в которых есть ссылка на фальшивый сайт. Перейдя по ней, пользователь рискует потерять деньги, если оставит там свои данные."Поэтому, получив подобное письмо, надо тщательно проверять, действительно ли отправитель тот, за кого себя выдает? И делать это следует до того, как вы нажмете на какую-либо ссылку", — предупредил собеседник газеты. Он призвал своевременно обновлять антивирусы на компьютере.В период пандемии была обезврежена банда, члены которой звонили жителям и, представляясь сотрудниками поликлиник, сообщали им об якобы "очень тревожных" результатах анализов. Опасаясь за здоровье, жертвы злоумышленников соглашались купить дорогостоящие препараты, под видом которых им втридорога продавали "химию" непонятного происхождения.Специалисты рекомендуют, чтобы не стать жертвами мошенников, не открывать ни электронные вложения от незнакомцев, ни дверь, если они в нее звонят.
https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585100793.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, происшествия

Россиян предупредили о самых дерзких схемах мошенников в период эпидемии

23:02 19.11.2020
 
© Depositphotos / kalinovskyВор
Вор - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / kalinovsky
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Юристы описали мошеннические схемы, которые применяют преступники в период пандемии коронавируса. Об этом пишет "МК".
С начала пандемии в Сети появилось множество предложений о продаже "противоковидных" товаров — оберегов, амулетов, "лечебно-профилактических" очистителей воздуха, "убивающих вирус" масок, "исцеляющих" благовоний и кремов, шапок. В некоторых городах продавцы подобных товаров ходят даже по квартирам. Кроме того, злоумышленники продают и услуги — ритуалы, заговоры, снятие порчи.
"В трудные минуты человеческой психике свойственно искать какую-то опору, поверить в целебные свойства некого предмета или ритуала", — объяснил психолог и юрист Сергей Ланг.
Помимо продажи товаров, злоумышленники предлагают также высокооплачиваемую работу, для которой якобы нужно приобрести специальную дорогую литературу или пройти тестирование на сторонних сайтах, после чего преступники получают доступ к паролям и другим персональным данным.
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Тем, кто имеет непогашенные кредиты, мошенники предлагают оформить банкротство. За свои "услуги" они просят внести предоплату, после получения которой сбегают.
Кроме того распространены схемы с рассылкой фейковых штрафов за нарушение самоизоляции. Также активизировались фальшивые благотворительные фонды, выманивающие деньги.
Отдельно авторы публикации выделили предложения купить справки об отсутствии коронавируса, а также специальные "лекарства" и "вакцины".
Как объяснил адвокат Валерий Чесных, кибермошенники пользуются "кликабельностью" темы коронавируса. Они регистрируют различные домены , в названиях которых содержатся слова "коронавирус", covid и другие, семантически попадающие в повестку пандемии.
"Актуальную тематику злоумышленники применяют с одной единственной целью – украсть ваши данные или деньги, а лучше и то, и другое", — пояснил юрист.
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Для этого с созданных фейковых сайтов они проводят фишинговые рассылки, например, от имени ВОЗ, в которых есть ссылка на фальшивый сайт. Перейдя по ней, пользователь рискует потерять деньги, если оставит там свои данные.
"Поэтому, получив подобное письмо, надо тщательно проверять, действительно ли отправитель тот, за кого себя выдает? И делать это следует до того, как вы нажмете на какую-либо ссылку", — предупредил собеседник газеты. Он призвал своевременно обновлять антивирусы на компьютере.
В период пандемии была обезврежена банда, члены которой звонили жителям и, представляясь сотрудниками поликлиник, сообщали им об якобы "очень тревожных" результатах анализов. Опасаясь за здоровье, жертвы злоумышленников соглашались купить дорогостоящие препараты, под видом которых им втридорога продавали "химию" непонятного происхождения.
Специалисты рекомендуют, чтобы не стать жертвами мошенников, не открывать ни электронные вложения от незнакомцев, ни дверь, если они в нее звонят.
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