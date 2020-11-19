Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/minzdrav-1585329524.html
Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России
Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:53
2020-11-19T12:53
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в ведение ФСИН, по его словам, в повестке Кремля такой темы нет."Вы знаете, у нас на повестке дня нет такой темы. Я думаю, что лучше, если эта тема вас интересует, обратиться в Минздрав или другие профильные ведомства", - сказал Песков, комментируя предложение создать в России абортарии и передать их в ведение ФСИН.
https://ria.ru/20200615/1572937101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дмитрий песков, общество

Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России

12:53 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в ведение ФСИН, по его словам, в повестке Кремля такой темы нет.
"Вы знаете, у нас на повестке дня нет такой темы. Я думаю, что лучше, если эта тема вас интересует, обратиться в Минздрав или другие профильные ведомства", - сказал Песков, комментируя предложение создать в России абортарии и передать их в ведение ФСИН.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 11:52
В ГД выступили против сокращения финансирования клиник, проводящих аборты
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Дмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Лента новостейМолния