https://ria.ru/20201119/minzdrav-1585329524.html
Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России
Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:53
2020-11-19T12:53
2020-11-19T12:53
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в ведение ФСИН, по его словам, в повестке Кремля такой темы нет."Вы знаете, у нас на повестке дня нет такой темы. Я думаю, что лучше, если эта тема вас интересует, обратиться в Минздрав или другие профильные ведомства", - сказал Песков, комментируя предложение создать в России абортарии и передать их в ведение ФСИН.
https://ria.ru/20200615/1572937101.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дмитрий песков, общество