https://ria.ru/20201119/minzdrav-1585329524.html

Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России

Песков переадресовал в Минздрав вопрос о создании абортариев в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:53

2020-11-19T12:53

2020-11-19T12:53

здоровье - общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и другие профильные ведомства вопрос о создании абортариев в России и передачи их в ведение ФСИН, по его словам, в повестке Кремля такой темы нет."Вы знаете, у нас на повестке дня нет такой темы. Я думаю, что лучше, если эта тема вас интересует, обратиться в Минздрав или другие профильные ведомства", - сказал Песков, комментируя предложение создать в России абортарии и передать их в ведение ФСИН.

https://ria.ru/20200615/1572937101.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дмитрий песков, общество