https://ria.ru/20201119/minsk-1585406164.html

В Минске задержали администратора канала, призывавшего медиков бастовать

В Минске задержали администратора канала, призывавшего медиков бастовать

Милиция в Белоруссии задержала администратора Telegram-канала "Белые халаты" и чата "Медики и Волонтеры", в которых публиковались призывы к медикам бастовать и... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:09

2020-11-19T18:09

2020-11-19T18:09

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Милиция в Белоруссии задержала администратора Telegram-канала "Белые халаты" и чата "Медики и Волонтеры", в которых публиковались призывы к медикам бастовать и участвовать в протестах, сообщила в четверг пресс-служба МВД страны."На четверокурсника университета вышли сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Согласно ему, "участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах".По данным пресс-службы, "в ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник". "Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны", - отмечается в сообщении.Там говорится, что "в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм - одна из них - 54 тысячи евро, для финансирования деструктивной деятельности"."Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого", - добавили в МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201118/minsk-1585245834.html

https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире