Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201119/minsk-1585406164.html
В Минске задержали администратора канала, призывавшего медиков бастовать
В Минске задержали администратора канала, призывавшего медиков бастовать
Милиция в Белоруссии задержала администратора Telegram-канала "Белые халаты" и чата "Медики и Волонтеры", в которых публиковались призывы к медикам бастовать и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:09
2020-11-19T18:09
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582670503_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_f40b8af50eed7bafae8895731976a816.jpg
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Милиция в Белоруссии задержала администратора Telegram-канала "Белые халаты" и чата "Медики и Волонтеры", в которых публиковались призывы к медикам бастовать и участвовать в протестах, сообщила в четверг пресс-служба МВД страны."На четверокурсника университета вышли сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Согласно ему, "участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах".По данным пресс-службы, "в ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник". "Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны", - отмечается в сообщении.Там говорится, что "в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм - одна из них - 54 тысячи евро, для финансирования деструктивной деятельности"."Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого", - добавили в МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://ria.ru/20201118/minsk-1585245834.html
https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582566396_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_0293357f84553dc2aa05bdc0b9690c93.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали администратора канала, призывавшего медиков бастовать

18:09 19.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Милиция в Белоруссии задержала администратора Telegram-канала "Белые халаты" и чата "Медики и Волонтеры", в которых публиковались призывы к медикам бастовать и участвовать в протестах, сообщила в четверг пресс-служба МВД страны.
"На четверокурсника университета вышли сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Местные жители очищают стену в жилом дворе на улице Червякова, который назвали Площадью перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 19:44Протесты в Белоруссии
В Минске усилят контроль за "протестными дворами"
Согласно ему, "участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах".
По данным пресс-службы, "в ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник". "Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что "в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм - одна из них - 54 тысячи евро, для финансирования деструктивной деятельности".
Степан Путило в эфире NEXTA - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 15:14Протесты в Белоруссии
Основателей Telegram-канала Nexta внесли в список причастных к терроризму
"Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого", - добавили в МВД.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Лента новостейМолния