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СК попросил избрать Меню "запрет определенных действий"
СК попросил избрать Меню "запрет определенных действий"
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании "запрета определенных действий" экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:59
2020-11-19T12:59
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании "запрета определенных действий" экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Такую меру пресечения следствие просит установить на срок до 18 января", - сказала собеседница агентства, не уточняя детали.В среду Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан, тогда же ему предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.Адвокат Мурад Мусаев заявил, что Мень не признает вину и считает претензии недоразумением, "никакого преступления он не совершал".По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://ria.ru/20201119/men-1585323466.html
https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585265795.html
москва
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), москва, ивановская область, происшествия

СК попросил избрать Меню "запрет определенных действий"

12:59 19.11.2020
 
© СК РФКадры задержания Михаила Меня
Кадры задержания Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании "запрета определенных действий" экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Такую меру пресечения следствие просит установить на срок до 18 января", - сказала собеседница агентства, не уточняя детали.
В среду Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан, тогда же ему предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.
Адвокат Мурад Мусаев заявил, что Мень не признает вину и считает претензии недоразумением, "никакого преступления он не совершал".
По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Сотрудники Следственного комитета РФ во время задержания аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:33
Путин в курсе ситуации с экс-губернатором Менем
Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.
Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.
Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
Кадры задержания Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 23:22
Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньСледственный комитет России (СК РФ)МоскваИвановская областьПроисшествия
 
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