https://ria.ru/20201119/men-1585303613.html
Срок давности по делу Меня истекает в следующем году
Срок давности по делу Меня истекает в следующем году
Срок давности по делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 миллионов рублей, истекает уже в следующем году, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:56
2020-11-19T10:56
2020-11-19T10:56
дело аудитора счетной палаты михаила меня
светлана петренко
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Срок давности по делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 миллионов рублей, истекает уже в следующем году, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Статья, которую ему вменяют, относится к тяжким преступлениям, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет 10 лет с момента совершения. После этого дело можно прекращать по нереабилитирующим основаниям", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для привлечения к ответственности необходимо за этот срок успеть не только закончить следствие, но и рассмотреть дело в суде, вынести приговор и дождаться, когда он вступит в законную силу.Как сообщал РИА Новости адвокат Меня, его подзащитный не признает вину и считает претензии недоразумением.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Мень (сейчас он занимает должность аудитора Счетной палаты РФ) задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, ему предъявлено обвинение в растрате 700 миллионов рублей.По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".
https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585265795.html
https://ria.ru/20201118/men-1585254476.html
https://ria.ru/20201118/arest-1585252757.html
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, светлана петренко, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Срок давности по делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня
, обвиняемого в растрате 700 миллионов рублей, истекает уже в следующем году, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Статья, которую ему вменяют, относится к тяжким преступлениям, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет 10 лет с момента совершения. После этого дело можно прекращать по нереабилитирующим основаниям", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для привлечения к ответственности необходимо за этот срок успеть не только закончить следствие, но и рассмотреть дело в суде, вынести приговор и дождаться, когда он вступит в законную силу.
Как сообщал РИА Новости адвокат Меня, его подзащитный не признает вину и считает претензии недоразумением.
Ранее официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
сообщила, что Мень (сейчас он занимает должность аудитора Счетной палаты РФ) задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, ему предъявлено обвинение в растрате 700 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".