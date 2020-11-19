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Медведев призвал помочь малым сельхозпредприятиям в поиске рынков сбыта
Медведев призвал помочь малым сельхозпредприятиям в поиске рынков сбыта
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал оказать российским малым сельскохозяйственным предприятиям поддержку в поиске новых рынков сбыта. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:05
2020-11-19T17:05
2020-11-19T17:05
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал оказать российским малым сельскохозяйственным предприятиям поддержку в поиске новых рынков сбыта."Я полагаю, что малым предпринимателям также нужна и поддержка в поиске новых рынков сбыта - это всегда актуально, развитие кооперации, которую мы стараемся поддерживать, но она все равно не набрала тех темпов развития, того уровня, который требуется", - заявил Медведев в четверг на расширенном заседании общественного совета федерального партийного проекта "Российское село".Кроме этого, таким предприятиям требуется также информационно-методическая поддержка, указал председатель ЕР.
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дмитрий медведев, единая россия, экономика
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
призвал оказать российским малым сельскохозяйственным предприятиям поддержку в поиске новых рынков сбыта.
"Я полагаю, что малым предпринимателям также нужна и поддержка в поиске новых рынков сбыта - это всегда актуально, развитие кооперации, которую мы стараемся поддерживать, но она все равно не набрала тех темпов развития, того уровня, который требуется", - заявил Медведев в четверг на расширенном заседании общественного совета федерального партийного проекта "Российское село".
Кроме этого, таким предприятиям требуется также информационно-методическая поддержка, указал председатель ЕР.