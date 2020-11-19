https://ria.ru/20201119/medvedev-1585390905.html

Медведев призвал помочь малым сельхозпредприятиям в поиске рынков сбыта

Медведев призвал помочь малым сельхозпредприятиям в поиске рынков сбыта

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал оказать российским малым сельскохозяйственным предприятиям поддержку в поиске новых рынков сбыта. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:05

2020-11-19T17:05

2020-11-19T17:05

дмитрий медведев

единая россия

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал оказать российским малым сельскохозяйственным предприятиям поддержку в поиске новых рынков сбыта."Я полагаю, что малым предпринимателям также нужна и поддержка в поиске новых рынков сбыта - это всегда актуально, развитие кооперации, которую мы стараемся поддерживать, но она все равно не набрала тех темпов развития, того уровня, который требуется", - заявил Медведев в четверг на расширенном заседании общественного совета федерального партийного проекта "Российское село".Кроме этого, таким предприятиям требуется также информационно-методическая поддержка, указал председатель ЕР.

https://realty.ria.ru/20201026/ipoteka-1581627428.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, экономика