https://ria.ru/20201119/medvedev-1585368640.html

Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах

Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах

Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:32

2020-11-19T15:32

2020-11-19T15:32

дмитрий медведев

единая россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828938_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_8d0ad1030e51bdd304d8799ede2a3bc4.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес", - сказал Медведев в ходе расширенного заседания общественного совета партпроекта "Российское село".По его словам, российский агробизнес сегодня во многом достиг мирового уровня, тогда как условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают"."Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - добавил Медведев.По его мнению, неплохой эффект демонстрирует и государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, в подготовке которых непосредственное участие принимала "Единая Россия".

https://ria.ru/20200217/1564852684.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, экономика