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Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах
Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах
Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:32
2020-11-19T15:32
2020-11-19T15:32
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес", - сказал Медведев в ходе расширенного заседания общественного совета партпроекта "Российское село".По его словам, российский агробизнес сегодня во многом достиг мирового уровня, тогда как условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают"."Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - добавил Медведев.По его мнению, неплохой эффект демонстрирует и государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, в подготовке которых непосредственное участие принимала "Единая Россия".
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дмитрий медведев, единая россия, экономика
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
.
"Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес", - сказал Медведев в ходе расширенного заседания общественного совета партпроекта "Российское село".
По его словам, российский агробизнес сегодня во многом достиг мирового уровня, тогда как условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают".
"Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - добавил Медведев.
По его мнению, неплохой эффект демонстрирует и государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, в подготовке которых непосредственное участие принимала "Единая Россия".