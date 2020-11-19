Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/medvedev-1585368640.html
Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах
Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах
Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:32
2020-11-19T15:32
дмитрий медведев
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828938_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_8d0ad1030e51bdd304d8799ede2a3bc4.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес", - сказал Медведев в ходе расширенного заседания общественного совета партпроекта "Российское село".По его словам, российский агробизнес сегодня во многом достиг мирового уровня, тогда как условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают"."Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - добавил Медведев.По его мнению, неплохой эффект демонстрирует и государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, в подготовке которых непосредственное участие принимала "Единая Россия".
https://ria.ru/20200217/1564852684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828938_79:0:2808:2047_1400x0_80_0_0_3fd9b49d1bf781f32310b411b4af9165.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев отметил важность повышения уровня жизни в селах

15:32 19.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес", - сказал Медведев в ходе расширенного заседания общественного совета партпроекта "Российское село".
По его словам, российский агробизнес сегодня во многом достиг мирового уровня, тогда как условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают".
"Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - добавил Медведев.
По его мнению, неплохой эффект демонстрирует и государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, в подготовке которых непосредственное участие принимала "Единая Россия".
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 00:40
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
 
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Лента новостейМолния