https://ria.ru/20201119/mat-1585273541.html

Врач рассказал о влиянии мата на мозг

Врач рассказал о влиянии мата на мозг

Употребление мата стимулирует центральную нервную систему человека. Какие последствия это может иметь в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:11

2020-11-19T02:11

2020-11-19T02:11

гормоны

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Употребление мата стимулирует центральную нервную систему человека. Какие последствия это может иметь в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.Использование ненормативной лексики – это агрессия. Так это расценивают окружающие, так это воспринимает и центральная нервная система самого ругающегося человека, объяснил Александр Будик. Он отметил, что агрессия приводит организм в состояние стресса, в котором человек может не заметить сильную боль. Так происходит, например, у спортсменов, которые продолжают борьбу даже после получения травмы. По его словам, нечто подобное происходит при использовании ненормативной лексики. У матерящегося человека меняется уровень восприятия боли, и он может перенести боль большей интенсивности. Однако известно, что испытывать стресс постоянно вредно для здоровья: организм находится в постоянном напряжении, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Так что не стоит бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани. Даже для того, чтобы подавить боль, это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, считает Александр Будик."Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201118/chat-1585097040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гормоны, здоровье - общество, общество