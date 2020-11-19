https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html

Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19

Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19

Исследователи из Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от заражения коронавирусом. Результаты научной... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:52

2020-11-19T09:52

2020-11-19T09:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дания

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Исследователи из Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от заражения коронавирусом. Результаты научной работы опубликованы на сайте медицинского учреждения.Отмечается, что специалисты провели исследование с участием более шести тысяч человек до того, как датские власти ввели ограничения, связанные с COVID-19. Добровольцев поделили на две группы, в одной из которых участники носили маски в общественных местах, а в другой этого не делали. Через месяц выяснилось, что в первой группе коронавирусом заразились 1,8 процента, а во второй — 2,1 процента.Таким образом ученые подсчитали, что маска в этом конкретном случае снижала риск заражения на 15–20 процентов. Однако исследователи подчеркнули, что эти данные релевантны, когда нет массовых ограничений и другие люди не носят маски, а также не держат безопасную дистанцию.Также специалисты указали на то, что не изучали эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали возможность предотвращения распространения коронавируса заболевшими.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275184.html

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, дания