https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html
Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
Исследователи из Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от заражения коронавирусом. Результаты научной... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:52
2020-11-19T09:52
2020-11-19T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дания
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Исследователи из Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от заражения коронавирусом. Результаты научной работы опубликованы на сайте медицинского учреждения.Отмечается, что специалисты провели исследование с участием более шести тысяч человек до того, как датские власти ввели ограничения, связанные с COVID-19. Добровольцев поделили на две группы, в одной из которых участники носили маски в общественных местах, а в другой этого не делали. Через месяц выяснилось, что в первой группе коронавирусом заразились 1,8 процента, а во второй — 2,1 процента.Таким образом ученые подсчитали, что маска в этом конкретном случае снижала риск заражения на 15–20 процентов. Однако исследователи подчеркнули, что эти данные релевантны, когда нет массовых ограничений и другие люди не носят маски, а также не держат безопасную дистанцию.Также специалисты указали на то, что не изучали эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали возможность предотвращения распространения коронавируса заболевшими.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275184.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, дания
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Исследователи из Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от заражения коронавирусом. Результаты научной работы опубликованы на сайте
медицинского учреждения.
Отмечается, что специалисты провели исследование с участием более шести тысяч человек до того, как датские власти ввели ограничения, связанные с COVID-19. Добровольцев поделили на две группы, в одной из которых участники носили маски в общественных местах, а в другой этого не делали. Через месяц выяснилось, что в первой группе коронавирусом заразились 1,8 процента, а во второй — 2,1 процента.
Таким образом ученые подсчитали, что маска в этом конкретном случае снижала риск заражения на 15–20 процентов. Однако исследователи подчеркнули, что эти данные релевантны, когда нет массовых ограничений и другие люди не носят маски, а также не держат безопасную дистанцию.
Также специалисты указали на то, что не изучали эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали возможность предотвращения распространения коронавируса заболевшими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.