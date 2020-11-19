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Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира
Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:36
2020-11-19T08:36
илон маск
s&p 500
tesla motors
джефф безос
spacex
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марк цукерберг
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.По итогам торгов среды состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов - до 120 миллиардов долларов. Цукерберг опустился на четвертое место, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Теперь его капитал оценивается в 103 миллиарда долларов.Такая динамика связана с новостями о компании Tesla. В декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&amp;P 500. Во вторник акции компании подскочили на 8,2%, в среду - на 10,2%.На первом месте рейтинга BBI находится основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 183 миллиарда долларов. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 128 миллиардов долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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илон маск, s&p 500, tesla motors, джефф безос, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, экономика

Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира

08:36 19.11.2020
 
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Paul Sancya
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
По итогам торгов среды состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов - до 120 миллиардов долларов. Цукерберг опустился на четвертое место, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Теперь его капитал оценивается в 103 миллиарда долларов.
Такая динамика связана с новостями о компании Tesla. В декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500. Во вторник акции компании подскочили на 8,2%, в среду - на 10,2%.
На первом месте рейтинга BBI находится основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 183 миллиарда долларов. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 128 миллиардов долларов.
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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
 
Илон МаскS&P 500Tesla motorsДжефф БезосSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергЭкономика
 
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