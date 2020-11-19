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Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали
Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали
Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:11
2020-11-19T18:11
владимир маругов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
истра
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.Она добавила, что в ходе расследования установлена также причастность Ахмедова к преступлениям в отношении адвоката, который несколько лет был заложником Мавриди."В результате длительного удержания потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ. Врадий отметила, что Ахмедова уже допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.СМИ называют Маругова "колбасным королем" – коммерсант был известен как владелец нескольких колбасных заводов.
https://ria.ru/20201111/ubiystvo-1584053779.html
https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html
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владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), истра, происшествия

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали

18:11 19.11.2020
 
© Фото : @alexmarugov/InstagramВладимир Маругов
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : @alexmarugov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества", - сказала Врадий.

Она добавила, что в ходе расследования установлена также причастность Ахмедова к преступлениям в отношении адвоката, который несколько лет был заложником Мавриди.
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 10:50
Предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова обвинили в афере с квартирами
"В результате длительного удержания потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ. Врадий отметила, что Ахмедова уже допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
СМИ называют Маругова "колбасным королем" – коммерсант был известен как владелец нескольких колбасных заводов.
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
3 ноября, 16:30
Адвокат экс-жены Маругова рассказал о ее связи с предполагаемым убийцей
 
Владимир МаруговОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ИстраПроисшествия
 
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