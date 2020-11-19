https://ria.ru/20201119/marugov-1585406616.html

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали

Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:11

2020-11-19T18:11

2020-11-19T18:11

владимир маругов

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

истра

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.Она добавила, что в ходе расследования установлена также причастность Ахмедова к преступлениям в отношении адвоката, который несколько лет был заложником Мавриди."В результате длительного удержания потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ. Врадий отметила, что Ахмедова уже допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.СМИ называют Маругова "колбасным королем" – коммерсант был известен как владелец нескольких колбасных заводов.

https://ria.ru/20201111/ubiystvo-1584053779.html

https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), истра, происшествия