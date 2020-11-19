Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова арестовали
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Второй предполагаемый убийца предпринимателя в подмосковной Истре арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества", - сказала Врадий.
Она добавила, что в ходе расследования установлена также причастность Ахмедова к преступлениям в отношении адвоката, который несколько лет был заложником Мавриди.
"В результате длительного удержания потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ. Врадий отметила, что Ахмедова уже допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
СМИ называют Маругова "колбасным королем" – коммерсант был известен как владелец нескольких колбасных заводов.