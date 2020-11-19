https://ria.ru/20201119/lenoblast-1585314388.html

Предприятия Ленобласти представляют свои достижения на промфоруме

Предприятия Ленобласти представляют свои достижения на промфоруме

Десять промышленных предприятий из Ленинградской области представляют регион на проходящем в Санкт-Петербурге международном форуме "Российский промышленник",... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:02

2020-11-19T12:02

2020-11-19T12:02

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Десять промышленных предприятий из Ленинградской области представляют регион на проходящем в Санкт-Петербурге международном форуме "Российский промышленник", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на коллективном стенде Центра развития промышленности Ленинградской области свою продукцию представили предприятия различных сфер: производитель геотермальных тепловых насосов для отопления "Термекс Энерджи", предприятие по изготовлению оборудования из полимерных материалов "РусКомПолимер", разработчик и производитель высокотехнологичного и наукоемкого оборудования "Радиационные диагностические технологии", инженерная компания Lite Electronics, производитель сэндвич-панелей "Кингспан", производитель подъемного оборудования "Завод высотных конструкций", Всеволожский крановый завод WERKER, медицинская научно-производственная компания "Виталфарм", переработчик и производитель оборудования для переработки отработанных покрышек "Лексор", производитель буровых и сваебойных установок "Бауматик".Коллективный стенд Ленинградской области будет работать до 20 ноября.Как отметил собеседник агентства, на стенде Центра для областных предприятий и участников экспозиции прошла презентация программы внедрения цифровых технологий и цифрового рейтинга для промышленных предприятий. Программа цифровизации позволит производствам эффективно внедрять новые технологии, снижать затраты на эти процессы, а также управлять стоимостью продукции."В четверг 19 ноября, в рамках деловой программы форума Центр развития промышленности Ленинградской области проведет круглый стол "Кооперация в промышленности. Как понять друг друга?". Власть, бизнес и эксперты обсудят вопросы межрегиональной и международной кооперации, взаимодействия малого и крупного бизнеса, эффективные форматы объединений предприятий", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201119/lenoblast-1585313266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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