https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585377915.html

Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах

Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах

Регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:15

2020-11-19T16:15

2020-11-19T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Регионы должны ускорить начало предоставления необходимых для лечения коронавирусной инфекции бесплатных лекарств амбулаторным пациентам", - сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.Он уточнил, что от своевременного начала терапии заболевания зависит успех лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html

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2020

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