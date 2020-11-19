https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585377915.html
Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах
Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах
Регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:15
2020-11-19T16:15
2020-11-19T16:15
распространение нового коронавируса
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михаил мурашко
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общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Регионы должны ускорить начало предоставления необходимых для лечения коронавирусной инфекции бесплатных лекарств амбулаторным пациентам", - сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.Он уточнил, что от своевременного начала терапии заболевания зависит успех лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество