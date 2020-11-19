https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585321741.html

Минпромторг проконтролирует выпуск дополнительных лекарств

Минпромторг проконтролирует выпуск дополнительных лекарств

Необходимо интенсивно наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом, такая задача поставлена перед Минпромторгом России, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:23

2020-11-19T12:23

2020-11-19T12:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо интенсивно наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом, такая задача поставлена перед Минпромторгом России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом. Перед министерством промышленности такая задача поставлена", - сказал он на заседании правительства.Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства медицинских препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html

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