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Минпромторг проконтролирует выпуск дополнительных лекарств
Минпромторг проконтролирует выпуск дополнительных лекарств
Необходимо интенсивно наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом, такая задача поставлена перед Минпромторгом России, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:23
2020-11-19T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо интенсивно наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом, такая задача поставлена перед Минпромторгом России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом. Перед министерством промышленности такая задача поставлена", - сказал он на заседании правительства.Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что людей не надо винить за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии, и выразил надежду на увеличение производства медицинских препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг проконтролирует выпуск дополнительных лекарств

12:23 19.11.2020 (обновлено: 12:48 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо интенсивно наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом, такая задача поставлена перед Минпромторгом России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом. Перед министерством промышленности такая задача поставлена", - сказал он на заседании правительства.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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