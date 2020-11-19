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На трассу Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме сошла лавина
На трассу Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме сошла лавина
Лавина сошла на 99 километре региональной трассы Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме, дорожники в этот момент работали в двух километрах оттуда, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:09
2020-11-19T06:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Лавина сошла на 99 километре региональной трассы Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме, дорожники в этот момент работали в двух километрах оттуда, сообщает в четверг ГУ МЧС России по Магаданской области.Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах и сильном ветре в нескольких районах Колымы."На 99 километре территориальной автодороги Палатка-Кулу-Нексикан произошел сход снежной массы. В это время на 97-м километре автодороги работала дорожная техника, которая незамедлительно приступила к расчистке дороги от снега. В течение часа расчистка дорожного полотна была завершена, движение в данном направлении восстановлено полностью, скопления автотранспорта нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, происшествия

На трассу Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме сошла лавина

06:09 19.11.2020
 
CC0 / Simon / Последствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
CC0 / Simon /
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МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Лавина сошла на 99 километре региональной трассы Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме, дорожники в этот момент работали в двух километрах оттуда, сообщает в четверг ГУ МЧС России по Магаданской области.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах и сильном ветре в нескольких районах Колымы.
"На 99 километре территориальной автодороги Палатка-Кулу-Нексикан произошел сход снежной массы. В это время на 97-м километре автодороги работала дорожная техника, которая незамедлительно приступила к расчистке дороги от снега. В течение часа расчистка дорожного полотна была завершена, движение в данном направлении восстановлено полностью, скопления автотранспорта нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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Спасатели нашли тела двух человек, попавших под лавину на Камчатке
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская областьПроисшествия
 
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