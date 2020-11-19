https://ria.ru/20201119/laskovyy-1585381408.html

Разин прокомментировал лишение Шатунова прав на песни "Ласкового мая"

Разин прокомментировал лишение Шатунова прав на песни "Ласкового мая"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин прокомментировал лишение певца Юрия Шатунова прав на песни группы. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:29

2020-11-19T16:29

2020-11-19T16:29

шоубиз

юрий шатунов

андрей разин

знаменитости

ласковый май

мираж

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин прокомментировал лишение певца Юрия Шатунова прав на песни группы.В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.Продюсер отметил, что исполнитель не виноват, что "проигрывает все суды", и предложил ему безвозмездно получить права на исполнение песен.Разин призвал Шатунова принять его предложение и как можно скорее обратиться к правообладателям."Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.

https://ria.ru/20201118/loza-1585126048.html

https://ria.ru/20201118/laskovyy-may-1585227276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шатунов, андрей разин, знаменитости, ласковый май, мираж