Разин прокомментировал лишение Шатунова прав на песни "Ласкового мая"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин прокомментировал лишение певца Юрия Шатунова прав на песни группы.
В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.
Продюсер отметил, что исполнитель не виноват, что "проигрывает все суды", и предложил ему безвозмездно получить права на исполнение песен.
"В эту историю его затянул его директор Кудряшов, который безграмотно распоряжается его творчеством и юристы, которые оказывают давление на председателей краевых судов", - написал он в Instagram.
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Разин призвал Шатунова принять его предложение и как можно скорее обратиться к правообладателям.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.
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