https://ria.ru/20201119/kurs-1585325976.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 12 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 12 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 11,7 копейки - до 90,3484 рубля, курс доллара увеличился на 33,59 копейки - до 76,2627... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:42

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 11,7 копейки - до 90,3484 рубля, курс доллара увеличился на 33,59 копейки - до 76,2627 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 23,74 копейки, составив 82,6013 рубля.

https://ria.ru/20201114/dollar-1584575758.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика