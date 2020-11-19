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Официальный курс евро на пятницу вырос на 12 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 11,7 копейки - до 90,3484 рубля, курс доллара увеличился на 33,59 копейки - до 76,2627... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:42
2020-11-19T12:42
2020-11-19T12:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 11,7 копейки - до 90,3484 рубля, курс доллара увеличился на 33,59 копейки - до 76,2627 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 23,74 копейки, составив 82,6013 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика